'30 bin lira maaşla turist' ilanına rekor başvuru

Dünyaca ünlü Dalyan, Sarıgerme, İztuzu Plajı ve Kaunos Antik Kenti’ne ev sahipliği yapan Muğla’nın Ortaca Belediyesi’nin, ilçenin tanıtımı için ‘30 bin lira maaşla profesyonel turist aranıyor’ ilanı yoğun ilgi gördü. 10 günde, belediyenin ve projenin internet sitesine giren yaklaşık 6 bin kişi resmi başvuru yaptı. Aralarında yabancıların da olduğu adaylar, internet sitesindeki formu doldurup kendilerini tanıtan 2 dakikalık video da ekledi.

ÖĞRENCİ DE VAR İŞ ADAMLARI DA

Başvuru yapanlar arasında öğrenci, işkadını, fotoğrafçı, sosyal medya uzmanı, rehber, öğretmen, doktor, işadamları ve gezginler de var. Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre Best Job In Turkey (Türkiye’nin En İyi İşi) projesiyle seçilecek bir kişi, profesyonel turist olarak 1 ay boyunca gezip tatil deneyimlerini ve fotoğraflarını Instagram, Facebook, Youtube gibi sosyal medya hesaplarında paylaşacak. Tüm masrafları Ortaca Belediyesi, esnaf ve STK’lar tarafından karşılanacak olan profesyonel turist, tatilin sonunda 30 bin lira da maaş alacak.