FİNANS

Antalya’ya gökten turist yağdı

TURİZM HABERLERİ  | 29.05.2018 16:48 | Son Güncelleme

Turizmde bu yıl 14 milyon hedefi koyan Antalya’ya, 28 Mayıs itibariyle sadece havalimanlarından gelen turist sayısı 3 milyona yaklaştı. Söz konusu rakamlar, 2015-2016-2017 rakamlarını geride bırakırken, turizmde en iyi yıl olarak değerlendirilen 2014’ü de neredeyse yakaladı.

Antalya’ya gökten turist yağdı

Antalya ve Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla kente gelen turist sayısı, 28 Mayıs Pazartesi günü itibariyle 2 milyon 686 bin 441 turiste ulaştı. 2018 yılının 1 Ocak - 28 Mayıs tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine yüzde 47’lik artış kaydedilirken, 2015-2016 yılı verileri de geride bırakıldı.

Her iki havalimanından 2015 yılında 2 milyon 586 bin 647, en kötü sezon olarak bilinen 2016 yılında 1 milyon 511 bin 928, toparlanma süreci olarak görülen 2017 yılında da 1 milyon 944 bin 414 turist kente gelmişti. Antalya, 2018 yılının ilk 5 ayını henüz doldurmadan 3 seneyi de geride bırakırken, turizmde en iyi dönem olarak bilinen 2014 yılını ise neredeyse yakaladı. 2014 yılında 2 milyon 864 bin 423 turist havalimanı yoluyla kente gelirken, 2018 yılının aynı döneminde ise bu sayıdan sadece 177 bin 982 eksik kaldı. Ayrıca, Antalya ile Gazipaşa havalimanlarına günlük iniş sayısı da 52 bin turist olarak gerçekleşti.

Gazipaşa Havalimanında da artış var

Antalya Havalimanını verilerinin yanı sıra Gazipaşa Havalimanı'na 28 Mayıs’a kadar gelen turist sayısı 60 bin 662 oldu. 2017 yılında sadece Mayıs ayının 28 günlük verilerinde 23 bin 415 turist olan sayı, 2018 yılının aynı döneminde neredeyse iki kat artarak 43 bin 206’ya yükseldi.İHA

PARTNERBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdiBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdi
Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklamaBayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama
2018'de tüm zamanların turist rekoru kırıldı2018'de tüm zamanların turist rekoru kırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antalya turist havalimanı

En Çok Okunan Haberler

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Başbakan talimat verdi! Korsan taşımacılığa ağır ceza

Başbakan talimat verdi! Korsan taşımacılığa ağır ceza

Rakip firmaya transfer oldu, tazminattan oldu

Rakip firmaya transfer oldu, tazminattan oldu

Kamuya 50 bin memur alınacak! Hangi kurum kaç kişi alıyor? İşte o liste

Kamuya 50 bin memur alınacak! Hangi kurum kaç kişi alıyor? İşte o liste

Emeklilere maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak

Emeklilere maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 1 yorum
dolar olmuş ne kadar gelsinler tabi
Diğer Haberler
Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

2018'de tüm zamanların turist rekoru kırıldı

2018'de tüm zamanların turist rekoru kırıldı

İngiliz turist bu sezon Türkiye'ye akın edecek

İngiliz turist bu sezon Türkiye'ye akın edecek

Üç günlük tatilin adresi Ege oldu

Üç günlük tatilin adresi Ege oldu

Çinli turist Kapadokya'ya akın etti

Çinli turist Kapadokya'ya akın etti

Mersin'e 1 milyar dolarlık turizm yatırımı

Mersin'e 1 milyar dolarlık turizm yatırımı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.