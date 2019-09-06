FİNANS

Dünyada en fazla ziyaret edilen şehirler belli oldu: Türkiye'den 2 kent var

TURİZM HABERLERİ  | 06.09.2019 14:43 | Son Güncelleme

Finans şirketi Mastercard, 2018 verilerine dayanarak dünya çapında "en fazla yabancı ziyaretçi alan şehirler 2019" indeksini yayınladı.

Merkezi ABD'de bulunan finans şirketi Mastercard, 2018 verilerine dayanarak dünya çapında "en fazla yabancı ziyaretçi alan şehirler 2019" indeksini yayınladı.

Geçen yıl yaklaşık 23 milyon uluslararası ziyaretçiye ev sahipliği yapan Bangkok, 200 şehrin değerlendirmeye alındığı 2019 listesinde ilk sıraya otururken,Türkiye'den de iki şehir ilk 10'a girdiği görüldü.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi ile Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği gibi kaynaklardan edinilen bilgi doğrultusunda hazırlanan listede, gece konaklayan uluslararası ziyaretçilerin toplam sayısı ve harcamaları değerlendirmeye alındı.

Bangkok'un 4'üncü kez ilk sıraya yerleştiği listede, gece konaklayan yabancı ziyaretçilerin harcaması açısından da zirvede Dubai yer aldı. Dubai'de uluslararası ziyaretçilerin 2018'de 30,82 milyar dolar harcama yaptığı belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
MasterCard Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi

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