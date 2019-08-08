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Haziranda turistik tesislerin doluluk oranı yüzde 65 oldu

TURİZM HABERLERİ  | 08.08.2019 15:29 | Son Güncelleme

Haziran ayında bakanlık işletme belgeli ve belediye belgeli tesislerin doluluk oranı yüzde 65 olarak gerçekleşti.

Haziranda turistik tesislerin doluluk oranı yüzde 65 oldu

Turistik tesislerin doluluk oranı haziran ayında yüzde 65 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca haziran ayı konaklama istatistikleri açıklandı. Buna göre yılın ilk 6 ayında tesislerin doluluk oranı yüzde 45,7 oldu.

Haziran ayında ise tesise geliş 8,5 milyon kişi, geceleme sayısı 24,6 milyon, doluluk oranı da yüzde 64,53 olarak belirlendi.

Bu yılın ocak-haziran döneminde tesise geliş 34,3 milyon kişi; geceleme sayısı ise 84,98 milyon olarak gerçekleşti. Böylece geçen yılın ocak-haziran dönemine göre tesise gelişte yüzde 13,2; geceleme sayısında yüzde 13,7; doluluk oranında yüzde 7,36 artış sağlandı.

Haziran 2018'e göre tesise geliş yüzde 20,3; geceleme sayısı yüzde 15,5; doluluk oranı da yüzde 10,7 arttı.

İLK SIRADA ANTALYA YER ALDI

Ocak-Haziran dönemi illere göre verilerde Antalya, tesise gelen 8,96 milyon kişi; 34,9 milyon geceleme sayısı 56,3 doluluk oranıyla ilk sırada yer aldı.

İkinci sıradaki İstanbul'da tesise geliş 6,5 milyon kişi; geceleme sayısı 14,6 milyon ve doluluk oranı 55,6 oldu. Muğla 1,6 milyon tesise geliş, 4,8 milyon geceleme sayısı ve 43,4 doluluk oranıyla üçüncü sıraya yerleşti.

Dördüncü sıradaki İzmir'de tesise geliş 1,4 milyon kişi; geceleme sayısı 2,8 milyon ve doluluk oranı ise 43,34 olarak gerçekleşti.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Turistik tesis Haziran ayı

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