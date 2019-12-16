FİNANS

Oteller yılbaşına hazır, fiyatlar cep yakacak

TURİZM HABERLERİ  | 16.12.2019 10:20 | Son Güncelleme

Turizmciler yılbaşı gecesi için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken rezervasyonların yüzde 100 doluluk oranına kısa sürede ulaşılacağı bekleniyor. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, yılbaşının hafta içine gelmesi dolasıyla tek gecelik yılbaşı programlarının cep yakabileceğini belirtti, Çeşmeli turizmciler ise erken rezervasyon uyarısı yaptı.

2019 yılını bereketli geçiren Türk turizmi, sezon kapanışını yılbaşı programlarıyla yapacak. Ege başta olmak üzere Türkiye genelinde otel ve işletmeler yılbaşı hazırlıklarını tamamlamış durumda. Otel ve işletmelerin yüzde 100 doluluk oranına ulaşacağı beklenirken yılbaşının hafta içine gelmesi sebebiyle tek gecelik programların cep yakabileceği ifade edildi. İzmir’in gözde tatil bölgesi Çeşme’de de oteller şimdiden yüzde 60 doluluk oranına ulaştı. Çeşmeli turizmciler, son dakika rezervasyonlarına karşı 'geç kalmayın' uyarısında bulundu.

'CEPELERİ BİRAZ YAKACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR'

Türk turizminin 2019 yılını çok iyi geçirdiğini belirten ETİK Başkanı Mehmet İşler, “Yılbaşı ile birlikte 2019 sezonunu kapatmış olacağız. Türk turizminin çok bereketli bir yılbaşı geçireceğini şimdiden söyleyebiliriz. Geçmiş yıllarda tatil günleri arka arkaya geldiği için yıl başlarında paket programlar yapıyorduk ama yılbaşının bu sene salı gününe gelmesinden dolayı tek bir gece var. Yılbaşı hafta içine denk geldiği ve tek günlük programlar yapılacağı için de cepleri biraz yakacak gibi gözüküyor. Beklentinin üzerinde fiyatlar gelebilir. İş imkanı uygun olanlar, cumartesi, pazar ve pazartesiyi de birleştirmek kaydıyla dört günlük tatil kullanabilecekler” diye konuştu.

'BEREKET GETİRECEK'

Dört günlük tatil programlayanların genellikle termal ve kayak otellerini, bir gün tatil yapacak olanların ise şehir içi ve çevresindeki otelleri tercih edeceğini kaydeden İşler, “Çeşme, Foça, Kuşadası İzmir için son derece revaçta. Türkiye geneline baktığımızda termal ve tarihi zenginlikleri ile birlikte Denizli’ye talep var. Kayak için Bursa’ya ve Erciyes’ye talep olduğunu görüyoruz. Yılbaşının ülkenin her tarafına bereket getireceğine inanıyoruz. Antalya’da, Kıbrıs’ta, Ege’de eğlence odaklı otellerimiz var ama bunların yanı sıra gastronomi, kayak ve termal ağırlıklı otellerimiz de mevcut” ifadelerini kullandı.

'FİYATLAR BEKLNETİNİN ÜZERİNDE OLACAK'

Yılbaşında çocukların da unutulmadığını, aileler eğlenirken çocukların da çocuk menüleriyle birlikte çocuk eğlencelerinde yer alabileceğini söyleyen İşler, sektörün bütün beklentileri karşılayan bir yılbaşına çok iyi hazırlandığını belirtti. Ege’deki işletmelerde doluluk oranının yüzde 100’e yaklaşmış durumda olduğunu vurgulayan İşler, şöyle devam etti:

"Bu yılbaşı, bir günlük tatil ağırlıklı olacağı için özellikle şehir içi ve etrafındaki tesisler bu bereketten fazlasıyla faydalanacak. Bir gece yoğun geçecek ve fiyatlar da beklentinin üzerinde olacak. Tatili birleştirenler daha ekonomik fiyatlarla karşılaşacaktır. Türkiye genelinde tüm tesisler ve restoranlar yüzde 100 dolacak. 2019’da Türk turizmi, yılbaşının bereketiyle beraber taçlanmış olacak kapanacak. Misafirlere fiyatların artması ihtimaline karşı erken rezervasyondan faydalanmalarını öneriyoruz. 2019, nasıl tüm zamanların en iyi yılıysa, 2020 yılının daha iyi geçeceği ve 2019’u geride bırakacağı gözüküyor."

ERKEN REZERVASYON UYARISI

Gözde tatil bölgelerinden İzmir Çeşme’de de oteller ve işletmeler yılbaşına hazır durumda. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, Çeşme’deki otellerin şimdiden yüzde 60 oranında dolduğunu kaydetti. Belge, şu bilgileri verdi:

“Misafirlerimize bir an önce rezervasyonlarını yaptırmalarını öneririm, çünkü rezervasyonlar hızlı bir şekilde ilerliyor. Doluluk oranının yüzde 100’ü bulacağını düşünüyoruz. Çeşme’de yılbaşında program yapacak olan 6 büyük otel var. Bunların dışında 3-4 yıldızlı oteller, butik oteller de açık. Şehir içi ve şehir dışından misafirlerimiz yılbaşı rezervasyonlarını yaptırıyor.”

'DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ'

Çeşme’de 2 bin esnaf olduğunu ifade eden Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü de ilçe esnafının yılbaşından beklentisinin çok yüksek olduğunu söyledi. Köfüncü, “Tüm otellerin rezervasyonları giderek artıyor. Gelecek misafirlerin gönül rahatlığıyla gelmelerini, yılbaşı keyfinin Çeşme’de çok güzel olduğunu söylemek istiyoruz. Misafirlerin gelmelerini dört gözle bekliyoruz. Çeşme son dönemlerde gastronomi alanında büyük ilerleme kaydetti. Buradaki yiyeceklerin güzelliğini ve tazeliğini gelip burada görmeleri lazım. Büyük otellerimizde programlar ve sokak partileri olacak. 2 bin esnafımızla turizme hizmet eden bir yapıdayız. Kışı nasıl değerlendiririz diye uğraş veriyoruz. Sezonu uzatmaya çalışıyoruz. Bunun için de güzel çalışmalarımız var. Son 15 günde rezervasyonların tamamen dolacağını düşünüyoruz” dedi.

KAYNAK:İHA

Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey
Rakamlar açıklandı! Yılı rekorla kapatacakRakamlar açıklandı! Yılı rekorla kapatacak
Turizmcilerde Thomas Cook’tan sonra İntourist Rusya endişesiTurizmcilerde Thomas Cook’tan sonra İntourist Rusya endişesi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
turizm Otel ve işletme

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul'da şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var!

Ünlü oyuncu Naz Elmas evlendi

Ünlü oyuncu Naz Elmas evlendi

Taleplere karşılık verilemiyor

Taleplere karşılık verilemiyor

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

100 bin konutta aslan payı o ilin

100 bin konutta aslan payı o ilin

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu ilde nüfus hafta sonu 10 bin artıyor

Bu ilde nüfus hafta sonu 10 bin artıyor

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Nüfusunun 9 katı turist ağırlayacak

Nüfusunun 9 katı turist ağırlayacak

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne işim var otelde..! evimde colugumla cocugumla acariz bi film gelsin meyveler caylar patlamiş misirlara kuru yemişler ooohh.. gece tam 00 da da iki rekat namaz sonra guzel bi uyku... Alsana yılbaşı.. vesselam
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya turizmde yılı rekorla kapatacak

Rakamlar açıklandı! Yılı rekorla kapatacak

Turizmcilerde Thomas Cook’tan sonra İntourist Rusya endişesi

Turizmcilerde Thomas Cook’tan sonra İntourist Rusya endişesi

Antalya 15 milyon turistle rekora imza attı

Tüm zamanların rekorunu kırdı

Ara tatil turizmcilerin yüzünü güldürdü

Turizmcilerin yüzü gülüyor: Talepler var

Ara tatilde termal rezervasyonları yüzde 50 arttı

Ara tatilde termal rezervasyonları yüzde 50 arttı

Rakam açıkladı! Rus turistte tüm zamanların rekoru

Rakam açıkladı! Tüm zamanların rekoru geldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.