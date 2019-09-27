FİNANS

'Turizmde güçlü bir büyüme ivmesi yakalanmıştır'

TURİZM HABERLERİ  | 27.09.2019 10:39 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizmde güçlü bir büyüme ivmesi yakaladığını belirterek, "Devletimizin büyük desteği, Bakanlığımızın reel ve akılcı stratejileri, sektör paydaşlarımızın gösterdiği ilkeli ve kararlı duruş ile dünyadaki olumsuz gelişmelerin etkisini en aza indirgeyerek, yükselişimiz hız kesmeden sürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

'Turizmde güçlü bir büyüme ivmesi yakalanmıştır'

Ersoy, 27 Eylül "Dünya Turizm Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, turizmin, dünyada en hızlı büyüme gösteren ekonomik faaliyetlerden biri olduğunu, 50'den fazla iş kolunu doğrudan ya da dolaylı etkilediğini, alt sektörlere talep sağlaması ve istihdam yaratması nedeniyle önemi gün geçtikçe artan stratejik bir sektör konumunda bulunduğunu belirtti.

Dünya Turizm Günü'nün bu yıl "Turizm ve İstihdam: Herkes için Daha İyi Bir Gelecek" teması ile kutlandığını bildiren Ersoy, Türkiye'nin turizmde zenginlikleri ve sunduğu ayrıcalıkların yanında nitelikli insan kaynağımızla da büyük fark yaratacağını vurguladı.

Ersoy, Türkiye'nin turizm alanındaki büyük potansiyelinin ve birikiminin farkındalığı ile hareket eden Bakanlığın sektördeki istihdam ihtiyacına üst düzey nitelikte insan kaynağı sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliğine gittiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, konaklama ve seyahat hizmetleri, yiyecek, içecek hizmetleri ve eğlence hizmetleri alanlarında öğrenim gören öğrencilerimizin eğitiminde yeni bir sayfa açtık. Çocuklarımız, turizmin çok önemli bir iş sahası olduğunu ve bunun bir parçası olmanın değerini anlayan, en az 3 dil bilen, 6 ay yoğunlaştırılmış beceri eğitimi alarak teorik bilgisi kadar deneyimiyle de sektöre hazır bireyler olarak yetişecekler. İnanıyorum ki geleceğin üst düzey yöneticileri ve genel müdürleri turizm meslek lisesi mezunlarından çıkacaktır."

Türk turizminde son zamanlarda rekorlar kırıldığına işaret eden Ersoy, "Geride bıraktığımız yaklaşık 2 yıllık süreç göstermiştir ki Türkiye turizmde güçlü bir büyüme ivmesi yakalamıştır. Devletimizin büyük desteği, Bakanlığımızın reel ve akılcı stratejileri, sektör paydaşlarımızın gösterdiği ilkeli ve kararlı duruş ile dünyadaki olumsuz gelişmelerin etkisini en aza indirgeyerek, yükselişimiz hız kesmeden sürecektir." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Ersoy, turizme emek veren tüm sektör paydaşlarının ve çalışanların Dünya Turizm Günü'nü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

KAYNAK:AA

Sultangazi'de şaşırtan anlar! Hepsi ayağa kalkıp...Sultangazi'de şaşırtan anlar! Hepsi ayağa kalkıp...
'52 milyon turist hedefimizi yakalayacağız''52 milyon turist hedefimizi yakalayacağız'
Trabzon turizmden 269 milyon 467 bin dolar gelir elde ettiTrabzon turizmden 269 milyon 467 bin dolar gelir elde etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Dünya Turizm Günü

En Çok Okunan Haberler

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

Resmi Gazete'de yayımlandı! 78 personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! 78 personel alınacak

Türk Reasürans AŞ kuruldu!

Türk Reasürans AŞ kuruldu!

Depremden sonra o süre uzatıldı

Depremden sonra o süre uzatıldı

Akaryakıtta büyük indirim

Akaryakıtta büyük indirim

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Ersoy: 52 milyon turist hedefimizi yakalayacağız

'52 milyon turist hedefimizi yakalayacağız'

Trabzon turizmden 269 milyon 467 bin dolar gelir elde etti

Trabzon turizmden 269 milyon 467 bin dolar gelir elde etti

Antalya'da turist sayısı 12 milyonu geçti

Ciddi talep var! 12 milyonu geçti

Turistik tesislerin temmuzdaki doluluk oranı yüzde 75 oldu

Bakanlık açıkladı! Doluluk oranı yüzde 74.9 oldu

Dünyada en fazla ziyaret edilen şehirler belli oldu: Türkiye'den 2 kent var

En çok ziyaret edilen şehirler belli oldu

Turizmde eylül beklentisi çift haneli büyüme

Turizmde eylül beklentisi çift haneli büyüme

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.