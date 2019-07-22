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Türkiye, turizmde tarihi rekora koşuyor

TURİZM HABERLERİ  | 22.07.2019 09:37 | Son Güncelleme

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, "Geçen yıl yaklaşık 30 milyar dolar olarak gerçekleşen turizm gelirlerimizde de bu yıl yüzde 10'un üstünde bir artış bekliyoruz" dedi.

Türkiye, turizmde tarihi rekora koşuyor

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, "Geçen yıl yaklaşık 30 milyar dolar olarak gerçekleşen turizm gelirlerimizde de bu yıl yüzde 10'un üstünde bir artış bekliyoruz" dedi.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık:

"Türkiye yüzde 10'un üzerinde bir büyüme gerçekleştirecek, şu ana kadar gerçekleşen rakamlar bunu teyit eder nitelikte. 2019 yılında da tarihi bir rekor kıracağız. 50 milyonun üzerindeki bir rakamı ülke genelinde göreceğiz"

"Çift haneli büyümelerle yolumuza devam edebilirsek 70 milyon hedefini 2023 yılından önce yakalamamız mümkün olabilir"

KAYNAK: AA

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Turizm gelirleri

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