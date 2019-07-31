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Ünlü tatil merkezine Kurban Bayramı'nda piyango vurdu

TURİZM HABERLERİ  | 31.07.2019 09:55 | Son Güncelleme

Ünlü tatil merkezi Çeşme'de yoğun yaz sezonu devam ederken Kurban Bayramı'nda 1,5 milyon kişinin kente akın etmesi bekleniyor. Öte yandan, bayram için otel rezervasyonları ise yüzde yüz doldu, bu durum esnafları sevindirdi.

Çeşme ilçesinde, turistik otellerin yanı sıra çok sayıdaki butik otel ve pansiyonlarda Kurban Bayramı nedeniyle rezervasyonlar neredeyse yüzde 100'e ulaştı. 11 Ağustos Pazar günü başlayarak 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek olan bayram tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı henüz kesinlik kazanmazken, Çeşme'ye yoğun talep olması turizmcileri ve esnafı sevindirdi.

Ağustos ayı ortasına denk gelen Kurban Bayramı'nda da geçtiğimiz yıl olduğu gibi 1,5 milyonu aşkın tatilcinin Çeşme'ye akın etmesi bekleniyor. Kurban Bayramı'nda tatilcilerin huzur ve güven içinde tatil yapabilmeleri için de Çeşme Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yoğunlaştıracağı ve ek tedbirler alacağı ifade ediliyor.

'ESNAFIMIZ FİYAT TARİFLERİ KONUSUNDA ÇOK HASAS OLMALI'

Çeşme'ye olan yoğun talebin esnafı sevindirdiğini ifade eden Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, "Esnafımın yoğun geçecek olan bayrama hazır olduğunu, her zamanki talim terbiye içerisinde olduğunu biliyorum. Yaz sezonunun son bayramının ardından, eylül ayını da kapsayarak yaz sezonumuzu bitirmiş olacağız. Çeşme esnafından beklentim; ahilik geleneğine yakışanı yapmaları, güleryüzlerini eksik etmemeleri. Fiyat tarifeleri konusunda çok hassas olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Fiyat tarifeleri ile ilgili çok hassas olsunlar. Menülerini mutlaka hazırlasınlar. Fiyatlarını da kendilerine göre makul bir düzeyde, hiç tepki almayacak şekilde ayarlamalarını istiyoruz. Bu bayramın da kazasız, belasız, hayırlısı ile ve esnafımız açısından bol kazançlı geçmesini istiyoruz. Tüm esnafımıza hayırlı işler diliyorum. Sezonun bitmesine az bir süre kaldı. Yaz sezonunu esnafımıza yakışan bir şekilde bitirmek istiyoruz. Kışın da eksiklerimizi gidermek için gerekli olan toplantıyı Kaymakamımızla, Belediye Başkanımızla yaparak, 2020 yılına hazırlanmak istiyoruz" diye konuştu.
Alaçatı'nın ünlü turistik otellerinden birisinin sahibi olan Yaşar Çilkız da yaptığı açıklamada, "Hem bayram münasebetiyle yerli turist açısından hem de Avrupa'da genelde tatillerin ağustos ayında yapılmasından dolayı çok umutluyuz. İnşallah bu sene iyi geçer. Çeşme daha çok yerli turizme hizmet ediyor. Tatilini erteleyen çok insan var. Biraz daha ucuz tatil yapmak için Eylül ve Ekim aylarını bekleyenleri de göz önüne alırsak, sezonun iyi geçeceğine inanıyoruz. İnanmaktan ve beklemekten başka da yapacağımız bir şey yok" diye ifade etti.

'EYLÜLVE EKİM AYLARININ DA İYİ GEÇECEĞİNE İNANIYORUZ'

Alaçatı'da bir turistik otelin genel müdürlüğünü yapan Bilal Aşkar da "Geçen yıla göre konaklama açısından yüzde 15-20 düşüş var; ama cirolar, enflasyondan dolayı daha yüksek gözüküyor. Tabi ki, Çeşme'nin destinasyonu daha farklı. Ramazan Bayramı süper geçmişti. Misafirlerimizin planlarının ağustos ve eylül, ekim aylarına doğru olacağını düşünüyoruz. Verilerde bunu gösteriyor. Kurban Bayramının da hareketli olacağını umut ediyoruz. Özellikle yerli misafirlerimizin, ağustos ayı itibariyle yoğun olacağını veriler gösteriyor. Ağustos ayında, beklentilerimizin daha yüksek olduğunu belirtirken, özellikle hava koşullarından dolayı eylül ve ekim aylarının da iyi geçeceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

'BÜTÜN ODLARIMIZ DOLU'

Alaçatı Port'ta butik otel işleten Berrin Pehlivan, odaların dolduğunu bildirdi. Pehlivan, "Geçen yıl haziran ayında seçimlerden dolayı bir durgunluk yaşamıştık. Bu yıl da öyle oldu; Ama temmuz'un 1'inden itibaren yoğun geçiyor. Ağustos ayının da dolu dolu geçeceğine inanıyoruz. Şu anda bütün odalarımız dolu. Bayram rezervasyonlarımız da doldu. Eylül ayında bir takım organizasyonlarımız olacak. Nişan, düğün, doğum günü, evlilik teklifi, seminer gibi organizasyonlar düzenlenecek. Ayrıca eylül ve ekim aylarında en büyük balık yakalama yarışmaları var. O yarışmalar sırasında da doluluk yaşıyoruz. Kasım ayında hareketlilik azalıyor" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı TURAŞ şirketi tarafından halk plajı olarak işletilen Pırlanta Plajı'nın İşletme Müdürü Ali Aktürk de konuşmalarında şu ifadelere yer verdi:

"Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda tüm halkımızı terlemeden güneşlenmeye, plajımıza bekliyoruz. Çeşme, bunaltmayan havasıyla, plajlarının ince kumuyla misafirlerini bekliyor. Bakanlığımızca işletilen plajımızda uygun fiyatlarımızla hizmet veriyoruz."

KAYNAK:İHA

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Kurban Bayramında turizmcilerin umudu yerli turist Kurban Bayramında turizmcilerin umudu yerli turist
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Anahtar Kelimeler:
Çeşme kurban bayramı rezervasyon esnaf

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