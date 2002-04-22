Anlık Borsa paketi, Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerin son işlem fiyatı, yüzde değişimleri, en iyi alış/satış fiyatları ve diğer fiyat bilgilerine eş zamanlı ve reklamsız erişim sağlamaktadır.
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Takip ettiğiniz hisseleri anlık ve 15 dk. gecikmesiz, reklamsız olarak görüntüleyebileceğiniz pakettir. Bu paket ile Borsa İstanbul Düzey1 ve endeks verileri, KAP haberleri, teknik analiz ve daha bir çok finans haberine ulaşabilirsiniz.
Cep telefonunuzdan ya da web sayfamızdan satın aldığınız paketi tercih ettiğiniz ekranlarınızdan kullanabilirsiniz. Kullandığınız cihazdan diğer cihazınıza geçiş yaptığınızda ilk ekranınız kapanacaktır.
Her abonelik için sadece bir adet Düzey 1 lisansı kullanılabilir. Bu nedenle en son giriş yaptığınız platformda tüm verileri anlık ve gecikmesiz olarak takip edebilirsiniz. Diğer tüm plaftormlarda ise verileri 15 dakika gecikmeli ve reklamsız olarak takip edebilirsiniz.
Hesap yönetimi adresinden ya da çağrı merkezimizden paketinizi iptal edebilirsiniz.
Düzey1+ verilerini görünütülemek için sadece mobil uygulamamızdan ayrıca Düzey1+ paketlerini satın alarak mobil uygulamanızdan bu verileri takip edebilirsiniz.
Aylık abonelik paketi 79,90 TL, yıllık abonelik paketi ise 799,90 TL’dir. Mynet İletişim A.Ş. ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla abonelere haber vermek zorunda olmadan işbu kampanyanın uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut koşulları değiştirebilir, iptal edebilir veya farklı koşullar ilave edebilir. Bu kampanya başka kampanyalarla birleştirilemez.
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