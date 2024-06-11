Altın fiyatlarında geri sayım başladı! Yarın saat 21.30'dan sonra yön netleşiyor, 'Fiyatlamaları üç ayak belirleyecek' diye duyurdu! ( 11 Haziran gram altın çeyrek altın ne kadar oldu?)

Ekonomim yayınında konuşan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, "Çarşamba günü altın için çok kritik bir gün olacak. Cuma günü gelen tarım dışı istihdam çok güçlü geldi, beklentilerin üstünde. Dolayısıyla piyasadaki faiz indirimi tek faiz indirimine indi. Piyasa faiz indirimi kasımda gelir diyor." değerlendirmesini yaptı.