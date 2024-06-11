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  4. Altın fiyatlarında geri sayım başladı! Yarın saat 21.30'dan sonra yön netleşiyor, 'Fiyatlamaları üç ayak belirleyecek' diye duyurdu! ( 11 Haziran gram altın çeyrek altın ne kadar oldu?)

Altın fiyatlarında geri sayım başladı! Yarın saat 21.30'dan sonra yön netleşiyor, 'Fiyatlamaları üç ayak belirleyecek' diye duyurdu! ( 11 Haziran gram altın çeyrek altın ne kadar oldu?)

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
11.06.2024 10:54
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Altın fiyatlarında kritik gün yarın. Geri sayım başladı. Altın yatırımcıların yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklandı. Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi yoksa ibre yukarı yönlü mü hareket edecek? Veriler sonrası altında yön bulunacak. 11 Haziran gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

Son dakika: Altın ve döviz piyasasının beklediği gün yaklaştı. Altının için kader günü yarın. ABD Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakması beklenirken karar sonrası altın piyasalarındaki son durum da yatırımcıların odağında olacak. Fed kararı öncesi altın fiyatları güne düşüşle başladı. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, "Piyasa fiyatlamalarını üç ayak belirleyecek" diyerek beklentilerini paylaştı.

Ekonomim yayınında konuşan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, "Çarşamba günü altın için çok kritik bir gün olacak. Cuma günü gelen tarım dışı istihdam çok güçlü geldi, beklentilerin üstünde. Dolayısıyla piyasadaki faiz indirimi tek faiz indirimine indi. Piyasa faiz indirimi kasımda gelir diyor." değerlendirmesini yaptı.

Eryılmaz şunları kaydetti:

"Çarşamba saat 21.00'de Fed kararını alıyor olacağız. Piyasa fiyatlamalarını üç ayak belirleyecek. İlki Fed'in faiz kararı ve politika metni. İkincisi her 3 ayda bir Fed'in açıkladığı ekonomik projeksiyonlar. Üçüncüsü elbette ki Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma."

"Faiz kararı ve politika metninde bir değişiklik beklemiyoruz. Faiz sabit bırakılacak."

"Ekonomik projeksiyonlarda da özellikle nokta grafikte Fed üyelerinin bu yıl kaç faiz indirimi öngördükleri faiz indirimi beklentileri açısından kıymetli."

"Mart ayındaki projeksiyonlara baktığımızda 3 faiz indirimini işaret ediyordu. Kuvvetle muhtemel iki faiz indirimini işaret eden bir süreç görebiliriz. "

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Anahtar Kelimeler:
Fed Altın faiz karar
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