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Altın fiyatlarında hareketlilik! Kritik gün yaklaştı, İslam Memiş, "İki ihtimal var" diyerek rakamları duyurdu!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
06.06.2024 10:24
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İç piyasada güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında hareketlilik... Altın yatırımcıları "Altın yükselecek mi, düşecek mi?" sorularına yanıt ararken altında kritik gün de yaklaştı. Cuma günü öncesi 6 Haziran Perşembe günü gram altın ne kadar çeyrek altın ne kadar işte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları cuma günü açıklanacak ABD tarımdışı istihdam verilerine odaklandı. İstihdam verileri öncesi altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine eylülde başlayacağı ihtimalinin güçlenmesinin ardından değer kazandı. Ons altın 2.368 dolar civarına yükseldi. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ons ve dolardan sonra hareketlendi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, istihdam verilerinin açıklanmasının ardından altındaki iki ihtimali anlattı. Gram altın yatırımcıları içinde bayrama kadar kademeli alım fırsatına dikkat çekti.

Memiş Youtube kanalında şu ifadeleri kullandı:

"Ons altın 2328 dolar seviyesinde, yüzde 1 satıcılı. Ons altın tarafında malum son iki haftadır 2280 dolar seviyesine kadar düşüş yönlü beklentimizi koruduğumuzu biliyorsunuz. Ons altın 2315 dolar seviyesine kadar geriledi. 2300 dolar destek seviyesi. 2300 dolar seviyesini aşağı yönlü kırarsa aşağıda 2280 dolar seviyesi var."

"Cuma günü tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra 2300 dolar seviyesinden tekrar toparlanma olup 2340 dolara mı tekrar yerleşecek veya 2280 dolara m gerileyecek. Bu sorunun cevabını cuma günü hep beraber göreceğiz."

3 "İki ihtimal var. Ya 2280 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılacak ve görülecek. Ya da 2300 dolar seviyesinden tepki alacak, 2340 dolar seviyesinden haftayı tamamlayacağız."

"Gram altın dolar kurundan destek aldı. Ons altın geriliyor ancak dolar güçlü olduğu için gram altın da yükseldi. Gram altın 2445-2470 lira aralığında hareket ediyor. Gram altında 2400 ve 2450 lira aralığını takip edeceğiz."

"Biz yol arkadaşlarımızla birlikte yüzde 50 pozisyonumuzu kapattık diğer yüzde 50'yi bayrama kadar olan süreçlerde kademeli olarak almak suretiyle bu işi bitireceğiz uyarılarım vardı."

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