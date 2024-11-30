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Türkiye ilk 10'a girdi! Bir bir tüm ülkeleri solladı... İşte en çok altına yatırım yapan 10 ülke!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
30.11.2024 10:53
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Altına olan talep vatandaşlardan ülkelere kadar oldukça fazla. Ülkelerde dahil olmak üzere altına yatırım yoğun bir şekilde devam ediyor. TCMB’nin altın rezervi de 66 milyar dolara yaklaştı. Bu rakam, toplam rezervler içinde %42 gibi önemli bir paya ulaştı. Ülkelerin ne kadar altına yatırım yaptığı ise belli oldu. Türkiye ikinci sırada yerini alırken Hindistan ve Çin'i geride bıraktı.

Jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının altına yatırım yapmaya başlaması sarı madenin fiyatının yukarı yönlü tırmanmasına neden oldu. 2024 senesine 2062 dolardan başlayan ons altın, kasım sonu itibarıyla %28,50 prim yaptı ve 2650 dolardan kapandı.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.960,53
2.961,83
% 0.92
23:59
Ons Altın / TL
92.079,21
92.149,72
% 0.92
22:45
Ons Altın / USD
2.654,41
2.655,57
% 0.65
22:45
Çeyrek Altın
4.736,85
4.842,58
% 0.92
23:59
Yarım Altın
9.444,09
9.685,17
% 0.92
23:59
Ziynet Altın
18.947,40
19.311,10
% 0.92
23:59
Cumhuriyet Altını
20.179,00
20.484,00
% 0.01
17:00

Donald Trump'ın ABD'nin başkanı seçilmesi ile merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmesi ve altın alımlarını sürdürmesi devam ettirmesi bekleniyor.

Altına olan ilgi ise Türkiye'de son hız devam ediyor. Ülkelerin ne kadar altın alımı yaptığını açıklayan Dünya Altın Konseyi'nin , IMF verileri ve ülke merkez bankalarının verilerine göre bu yıl ilk 3 çeyrek itibarıyla en fazla altın alımı yapan ilk 10 ülkeden Türkiye'nin 2. sırada olduğunu açıkladı.

İŞTE LİSTEYE GİREN 10 ÜLKE

İŞTE LİSTEYE GİREN 10 ÜLKE

1) POLONYA

1) POLONYA

2) TÜRKİYE

2) TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler:
Altın Dünya Altın Konseyi
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