Türkiye ilk 10'a girdi! Bir bir tüm ülkeleri solladı... İşte en çok altına yatırım yapan 10 ülke!

Altına olan ilgi ise Türkiye'de son hız devam ediyor. Ülkelerin ne kadar altın alımı yaptığını açıklayan Dünya Altın Konseyi'nin , IMF verileri ve ülke merkez bankalarının verilerine göre bu yıl ilk 3 çeyrek itibarıyla en fazla altın alımı yapan ilk 10 ülkeden Türkiye'nin 2. sırada olduğunu açıkladı.