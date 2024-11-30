Türkiye ilk 10'a girdi! Bir bir tüm ülkeleri solladı... İşte en çok altına yatırım yapan 10 ülke!

Jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının altına yatırım yapmaya başlaması sarı madenin fiyatının yukarı yönlü tırmanmasına neden oldu. 2024 senesine 2062 dolardan başlayan ons altın, kasım sonu itibarıyla %28,50 prim yaptı ve 2650 dolardan kapandı.
Donald Trump'ın ABD'nin başkanı seçilmesi ile merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmesi ve altın alımlarını sürdürmesi devam ettirmesi bekleniyor.
Altına olan ilgi ise Türkiye'de son hız devam ediyor. Ülkelerin ne kadar altın alımı yaptığını açıklayan Dünya Altın Konseyi'nin , IMF verileri ve ülke merkez bankalarının verilerine göre bu yıl ilk 3 çeyrek itibarıyla en fazla altın alımı yapan ilk 10 ülkeden Türkiye'nin 2. sırada olduğunu açıkladı.