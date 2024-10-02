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  4. Ünlü sunucu Kapalıçarşı'daki meşhur kuyumcuya gitti! Ne gram, ne çeyrek... Yatırımcıların yeni gözdesi bu! "Arsa, araba hiçbir şey para etmiyor"

Ünlü sunucu Kapalıçarşı'daki meşhur kuyumcuya gitti! Ne gram, ne çeyrek... Yatırımcıların yeni gözdesi bu! "Arsa, araba hiçbir şey para etmiyor"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.10.2024 11:29
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Rumeli Orhan & Kemal'ın kuyumcusuna giden sunucu Yelda Kırçuval altın piyasasının nabzını Kapalıçarşı'da tuttu. Ünlü kuyumcular altının değerini hatırlatıp altındaki son durumu anlattı.

TV8 ekranlarında yer alan Aramızda Kalmasın programına Kobra Murat konuk olunca programda altın sohbeti bitmedi. Yelda Kırçuval soluğu Kapalıçarşı'da aldı.

"Nerde Yedin Paraları" ile ünlenen Rumeli Orhan & Kemal'ın kuyumcusuna giden ünlü sunucu altınları bir taktı bir çıkardı.

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% -0.36
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ALTINA YATIRIM YAPAN ÜNLÜLER

"Altın piyasasını enine boyuna değerlendireceğiz" diyen sunucu burada ünlü kuyumcularla konuştu. "Yatırım tavsiyesi değildir" notuyla yayınlanan anlarda "Şu anda ne kadar altın?" sorusu üzerine kuyumcu şunları söyledi:

"3100 şu an peki geçen hafta ne kadardı 800. Arada ne kadar fark var, mal mülk arsa araba ne farsa hiçbir şey para etmiyor. Şu anda altın. Kocalarınızı kafaya alın ve Kapalıçarşı'ya gelin."

Kuyumcu en çok satılan takıyı da açıklayarak "Burma bilezik değil de kesme altın" dedi.

Ünlülerin en çok aldığı altının kesme altın olduğunu söyledi. Yelda Kırçuval aşiret düğünlerinde takılan bir kolyeyi takarak "Üzerimde bir ev taşıyorum bizim çok çalışmamız lazım" dedi.

Rumeli Orhan & Kemal kendilerine gelerek altın alan ünlü isimleri de açıkladı; "Bülent Ersoy gece gelir, güvenliğe açtırıyor burayı. Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses..." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Altın
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