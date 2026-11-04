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Asgari ücret ne kadar olacak? 'En az yüzde 30 zam' diyerek hesapladı

Asgari ücret tahminiyle ilgili yeni bir açıklama geldi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 yılında asgari ücrete yapılacak zamla ilgili beklentisini açıkladı. Karakaş, asgari ücrete en az yüzde 30 artış yapılacağını öngörürken, bu tahminin gerçekleşmesi halinde yeni asgari ücretin ne kadar olacağını hesaplayarak net rakam verdi.

Asgari ücret ne kadar olacak? 'En az yüzde 30 zam' diyerek hesapladı
Devrim Karadağ

2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için gözler aralık ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Hâlihazırda net 28 bin 75 TL olarak uygulanan asgari ücret için değerlendirmede bulunan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, en az yüzde 30 zam beklentisini dile getirdi.

Asgari ücret ne kadar olacak? En az yüzde 30 zam diyerek hesapladı 1

ASGARİ ÜCRET 36 BİN 497 TL OLABİLİR

TGRT Haber'de yer alan habere göre; Karakaş'ın yüzde 30'luk artış tahmininin gerçekleşmesi durumunda 2027 yılı net asgari ücreti 36 bin 497 TL'ye yükselecek.

Karakaş, söz konusu artışın çalışanların geçim koşullarını iyileştirmek için yeterli olmayacağı görüşünü de dile getirdi.

Asgari ücret ne kadar olacak? En az yüzde 30 zam diyerek hesapladı 2

Bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin mevcut durumda yaklaşık 49 bin TL olduğunu belirten Karakaş, bu tutarın şubat ayında en az 55 bin TL seviyesine çıkacağını öngördü.

Asgari ücret ne kadar olacak? En az yüzde 30 zam diyerek hesapladı 3

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EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN DE RAKAM VERDİ

Karakaş, değerlendirmesinde emekli aylıklarına da değindi. Mevcut durumda 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının, asgari ücretin yaklaşık yüzde 84'üne karşılık geldiğini hatırlattı.

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Bu oranın korunması halinde en düşük emekli aylığının 30 bin 608 TL seviyesine yükseltilmesi gerektiğini hesaplayan Karakaş'ın açıklamaları, 2027 yılı maaş artışlarına ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Asgari ücret zammı emekli zammı İsa Karakaş
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
O rakamı emekliye neden vermiyorlar
Allah razı olsun rahatlayacaz biraz
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