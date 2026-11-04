Bugün çeyrek altın kaç TL? 4 Kasım Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Son günlerde yaşanan hareketlilikle birlikte gram altın fiyatı 6.477 TL'den işlem görmeye başladı. Bugün gram altın, %2,75 oranında günlük bir yükseliş kaydetti. Ons altın 4.028 $ seviyesindeyken, dolar/TL ise 50,02 seviyesinde seyrediyor. Piyasalarda, gram altında günlük yükseliş eğilimi gözlemlenirken, haftalık bazda ise geri çekilme söz konusu.

100.000 TL bütçesi bulunan bir yatırımcı, gram altın alımında 15 adet alım gerçekleştirebilir ve işlemlerinin ardından 2.842 TL'lik bir bakiye bırakır. Çeyrek altın alımı yapmak isteyen bir yatırımcı ise 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın alımında bulunarak, 4.688 TL'lik bir bakiye ile işlem yapabilir. Haftalık bazda gram altın fiyatları 7 gün önce 6.501 TL'den kapanmışken, son kapanış değeri 6.461 TL olarak kaydedildi. Bu durumda haftalık değişim -39 TL, yüzdesel azalış ise %0,60 olarak gerçekleşti.

04 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.476 TL 6.477 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.362 TL 10.590 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 20.659 TL 21.180 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 42.421 TL 43.058 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.539 TL 4.730 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.463 TL 5.220 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.027 $ 4.028 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.396 TL 6.404 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.234 TL 10.470 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 20.403 TL 20.940 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 42.421 TL 43.058 TL





Son olarak, aşağıdaki grafik gösterimi gram altının son 7 günlük fiyat değişimini daha iyi analiz etmeye yardımcı olacaktır.

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.284 TL, direnç seviyesi ise 6.579 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için ise destek 3.906 dolar, direnç ise 4.098 dolar seviyelerinde gözlemlenmektedir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular