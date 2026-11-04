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Bugün çeyrek altın kaç TL? 4 Kasım Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.477 TL seviyesine çıkarak %2,75 günlük bir artışla dikkat çekiyor. Ancak haftalık bazda fiyatlarda 39 TL'lik bir azalma gözlemleniyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 4 Kasım Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Son günlerde yaşanan hareketlilikle birlikte gram altın fiyatı 6.477 TL'den işlem görmeye başladı. Bugün gram altın, %2,75 oranında günlük bir yükseliş kaydetti. Ons altın 4.028 $ seviyesindeyken, dolar/TL ise 50,02 seviyesinde seyrediyor. Piyasalarda, gram altında günlük yükseliş eğilimi gözlemlenirken, haftalık bazda ise geri çekilme söz konusu.

100.000 TL bütçesi bulunan bir yatırımcı, gram altın alımında 15 adet alım gerçekleştirebilir ve işlemlerinin ardından 2.842 TL'lik bir bakiye bırakır. Çeyrek altın alımı yapmak isteyen bir yatırımcı ise 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın alımında bulunarak, 4.688 TL'lik bir bakiye ile işlem yapabilir. Haftalık bazda gram altın fiyatları 7 gün önce 6.501 TL'den kapanmışken, son kapanış değeri 6.461 TL olarak kaydedildi. Bu durumda haftalık değişim -39 TL, yüzdesel azalış ise %0,60 olarak gerçekleşti.

Güncel Altın Fiyatları

04 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.476 TL 6.477 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.362 TL 10.590 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 20.659 TL 21.180 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 42.421 TL 43.058 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.539 TL 4.730 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.463 TL 5.220 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.027 $ 4.028 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.396 TL 6.404 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.234 TL 10.470 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 20.403 TL 20.940 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 42.421 TL 43.058 TL


Son olarak, aşağıdaki grafik gösterimi gram altının son 7 günlük fiyat değişimini daha iyi analiz etmeye yardımcı olacaktır.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 4 Kasım Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.284 TL, direnç seviyesi ise 6.579 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için ise destek 3.906 dolar, direnç ise 4.098 dolar seviyelerinde gözlemlenmektedir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.396 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 639.595 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.590 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.028 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 4 Kasım Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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