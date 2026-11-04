Bugün çeyrek altın kaç TL? 4 Kasım Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Son günlerde yaşanan hareketlilikle birlikte gram altın fiyatı 6.477 TL'den işlem görmeye başladı. Bugün gram altın, %2,75 oranında günlük bir yükseliş kaydetti. Ons altın 4.028 $ seviyesindeyken, dolar/TL ise 50,02 seviyesinde seyrediyor. Piyasalarda, gram altında günlük yükseliş eğilimi gözlemlenirken, haftalık bazda ise geri çekilme söz konusu.
100.000 TL bütçesi bulunan bir yatırımcı, gram altın alımında 15 adet alım gerçekleştirebilir ve işlemlerinin ardından 2.842 TL'lik bir bakiye bırakır. Çeyrek altın alımı yapmak isteyen bir yatırımcı ise 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın alımında bulunarak, 4.688 TL'lik bir bakiye ile işlem yapabilir. Haftalık bazda gram altın fiyatları 7 gün önce 6.501 TL'den kapanmışken, son kapanış değeri 6.461 TL olarak kaydedildi. Bu durumda haftalık değişim -39 TL, yüzdesel azalış ise %0,60 olarak gerçekleşti.
04 Kasım 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.476 TL
|6.477 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.362 TL
|10.590 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|20.659 TL
|21.180 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|42.421 TL
|43.058 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.539 TL
|4.730 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.463 TL
|5.220 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.027 $
|4.028 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.396 TL
|6.404 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.234 TL
|10.470 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|20.403 TL
|20.940 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|42.421 TL
|43.058 TL
Son olarak, aşağıdaki grafik gösterimi gram altının son 7 günlük fiyat değişimini daha iyi analiz etmeye yardımcı olacaktır.
Gram altın için destek seviyesi 6.284 TL, direnç seviyesi ise 6.579 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için ise destek 3.906 dolar, direnç ise 4.098 dolar seviyelerinde gözlemlenmektedir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.396 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 639.595 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.590 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.028 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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