'Altın ne zaman yükselecek? Altın yükselir mi?' sorularına uzman isimden flaş yorum!

Altının yükselip yükselmeyeceği sene başından beri yatırımcıların araştırdığı sorular arasında yerini alıyor. Geçtiğimiz haftayı 500 TL seviyesinin üstünde kapatan gram altın, ons altındaki ve dolardaki düşüş nedeniyle geriledi. Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş altının akıbetine ilişkin flaş yorumlarda bulundu.

Altın yükselir mi?

Youtube kanalına konuk olan ve altın hakkındaki flaş görüşlerini ifade eden ekonomist İslam Memiş risklerin devam ettiğini ve emtia yatırımcılarının piyasaya kısa vadeli bakmak yerine uzun vadeli bakması gerektiğini ifade etti.

Ekonomist Memiş delta varyantının, enflasyonun, kuraklığın, jeopolitik risklerin yakında fiyatlanacağını ve elindeki altını erken satanların, gün geldiğinde pişman olacağını söyledi.

Açıklamalarına devam eden Memiş, 500 TL'nin altının alım fırsatı olduğunu değerlendirdi ve gram altının 600 TL'ye ulaşacağını ifade etti.

Altın fiyatlarında Eylül ve sonrası için iki ayrı fiyatlamanın takip edileceğini belirten İslam Memiş eylül'e kadar ons altının 1.960 dolar seviyesinin test edilme ihtimalinin takibinde olacağını söyledi.