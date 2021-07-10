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10 Temmuz 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? 10 Temmuz Cumartesi 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

10.07.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırım amaçlı ya da özel günlerde sevdiklerine hediye vermek için altın almak isteyen vatandaşlar 22 ayar bilezik ne kadar sorusunun cevabını arıyor. Bileziğe yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından hareketliliğin devam ettiği 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki 10 Temmuz'da 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 10 Temmuz Cumartesi 22 ayar bilezik fiyatları...

Yatırım yapmak isteyenler vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Bugün 10 Temmuz günü altın fiyatları 503 TL civarında işlem görüyor. Peki 10 Temmuz altın bilezik ne kadar oldu?

10 Temmuz 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

22 ayar bilezik fiyatları 10 Temmuz Cumartesi günü piyasaların kapalı olduğu bugünde aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 486,38 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 10 Temmuz itibariyle 453,85 TL alış ve 485,40 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 ayar altın ne kadar oldu?

18 ayar altın ne kadar oldu?
Önceki kapanışını 367,95 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 367,39 TL alış ve 367,58 TL satış fiyatına sahip.

14 ayar altın ne kadar?

14 ayar altın ne kadar?
Önceki kapanışını 331,65 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.
14 ayar altın 275,84 TL alış ve 330,97 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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