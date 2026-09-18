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ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19-22 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu
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ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19-22 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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ŞOK'ta bu hafta hangi indirimler var? 12-22 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli Şok aktüel broşüründeki fırsatları kaçırmayın! Şok market raflarında Şok aktüel ürünler bu hafta da dopdolu. Kişisel bakımdan Columbia outdoor ürünlerine kadar aradığınız her şey cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Şokta bu hafta indirimli ürünleri görmek için Şok katalog listesini inceleyin!

19-22 Eylül 2026 tarihlerinde geçerli yeni ŞOK aktüel kataloğunda çeşitli indirimler başladı! ŞOK market raflarında bu hafta Aprilla markalı el aletleri, Polisan boya çeşitleri ve yapı gereçleri öne çıkıyor. Çocuklar için Hot Wheels arabalar, Gokidy eğitici oyuncaklar ve pelüş çeşitleri yer alırken; Columbia markasının outdoor ayakkabı ve çantaları da cazip fiyatlarla satışta. Güncel ŞOK katalog fırsatlarını incelemek ve ŞOK aktüel ürünler avantajlarını kaçırmamak için bizi takip edin!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Hot wheels silver arabalar serisi 299 TL

ŞOK a Columbia ayakkabı geliyor! 19-22 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 1

  • Hot wheels vahşi fırlatıcılar serisi 350 TL
  • Pelüş zürafa 100 cm 899 TL
  • Timsah/kedi/tavşan figürlü çocuk açılır koltuk 1,750 TL
  • Uzaktan kumandalı drift atan araba 1,750 TL
  • Gokidy eğlenceli ışıklı pop it 275 TL
  • Gokidy fırlatıcılı suv araçlar 75 TL
  • Gokidy ışın kılıcı 2'li 599 TL
  • Gokidy figür blok seti 125 TL
  • Gokidy ışın kılıcı 699 TL

Aprilla katlanabilir şarjlı vidalama 499 TL

ŞOK a Columbia ayakkabı geliyor! 19-22 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 2

  • Aprilla şarjlı polisaj makinesi 850 TL
  • Aprilla şarjlı avuç taşlama 1,290 TL
  • Aprilla darbeli matkap 1,190 TL
  • Aprilla şarjlı budama makası 1,190 TL
  • Aprilla dekupaj testere 1,190 TL
  • Aprilla silikon tabancası 250 TL
  • Polisan quartz tavan boyası 17.5 kg 599 TL
  • Polisan quartz iç cephe boyası kumsal beji / marjinal gri 10 kg 499 TL
  • Ve-ge paketleme bandı 69,95 TL
  • Pattex japon yapıştırıcı 3 g 49,95 TL

Columbia echo mountain 25 l backpack sırt çantası 3,999 TL

ŞOK a Columbia ayakkabı geliyor! 19-22 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 3

  • Columbia crestwood kadın ayakkabı bej 4,999 TL
  • Columbia drainmaker xtr ayakkabı kadın ekru/mavi/siyah 4,999 TL
  • Columbia crestwood ayakkabı kahverengi/lacivert/siyah/koyu gri 5,999 TL
  • Columbia strata trail low wp ayakkabı gri-bej 5,999 TL
  • Columbia terrastride aro ayakkabı kadın bej/beyaz 4,999 TL
  • Columbia terrastride aro ayakkabı erkek gri/beyaz 4,999 TL
  • Columbia drainmaker xtr ayakkabı erkek siyah/bej 5,999 TL

Bu içerik 18 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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