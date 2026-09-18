ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19-22 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

19-22 Eylül 2026 tarihlerinde geçerli yeni ŞOK aktüel kataloğunda çeşitli indirimler başladı! ŞOK market raflarında bu hafta Aprilla markalı el aletleri, Polisan boya çeşitleri ve yapı gereçleri öne çıkıyor. Çocuklar için Hot Wheels arabalar, Gokidy eğitici oyuncaklar ve pelüş çeşitleri yer alırken; Columbia markasının outdoor ayakkabı ve çantaları da cazip fiyatlarla satışta. Güncel ŞOK katalog fırsatlarını incelemek ve ŞOK aktüel ürünler avantajlarını kaçırmamak için bizi takip edin!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Hot wheels silver arabalar serisi 299 TL

Hot wheels vahşi fırlatıcılar serisi 350 TL

Pelüş zürafa 100 cm 899 TL

Timsah/kedi/tavşan figürlü çocuk açılır koltuk 1,750 TL

Uzaktan kumandalı drift atan araba 1,750 TL

Gokidy eğlenceli ışıklı pop it 275 TL

Gokidy fırlatıcılı suv araçlar 75 TL

Gokidy ışın kılıcı 2'li 599 TL

Gokidy figür blok seti 125 TL

Gokidy ışın kılıcı 699 TL

Aprilla katlanabilir şarjlı vidalama 499 TL

Aprilla şarjlı polisaj makinesi 850 TL

Aprilla şarjlı avuç taşlama 1,290 TL

Aprilla darbeli matkap 1,190 TL

Aprilla şarjlı budama makası 1,190 TL

Aprilla dekupaj testere 1,190 TL

Aprilla silikon tabancası 250 TL

Polisan quartz tavan boyası 17.5 kg 599 TL

Polisan quartz iç cephe boyası kumsal beji / marjinal gri 10 kg 499 TL

Ve-ge paketleme bandı 69,95 TL

Pattex japon yapıştırıcı 3 g 49,95 TL

Columbia echo mountain 25 l backpack sırt çantası 3,999 TL

Columbia crestwood kadın ayakkabı bej 4,999 TL

Columbia drainmaker xtr ayakkabı kadın ekru/mavi/siyah 4,999 TL

Columbia crestwood ayakkabı kahverengi/lacivert/siyah/koyu gri 5,999 TL

Columbia strata trail low wp ayakkabı gri-bej 5,999 TL

Columbia terrastride aro ayakkabı kadın bej/beyaz 4,999 TL

Columbia terrastride aro ayakkabı erkek gri/beyaz 4,999 TL

Columbia drainmaker xtr ayakkabı erkek siyah/bej 5,999 TL

Bu içerik 18 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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