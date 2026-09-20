FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

TESK Başkanı Palandöken'den akaryakıt çıkışı 'Eşel mobil' vurgusu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Petroldeki fiyat artışları hem vatandaşı hem de çalışan taksici, dolmuşçu, kamyoncu esnafını mağdur ediyor. Esnafın araçlarıyla getirdiği ürünlerin fiyatlarının artmasına, enflasyonun yükselmesine neden oluyor" dedi.

TESK Başkanı Palandöken'den akaryakıt çıkışı 'Eşel mobil' vurgusu

Akaryakıt zamlarının vatandaşın ve ulaştırma sektöründeki esnafın üzerinde önemli bir yük oluşturduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Petroldeki fiyat artışları hem vatandaşı hem de çalışan taksici, dolmuşçu, kamyoncu esnafını mağdur ediyor. Esnafın araçlarıyla getirdiği ürünlerin fiyatlarının artmasına, enflasyonun yükselmesine neden oluyor. Bu suretle mümkün değil fiyatların gerilemesi. Artık biliyorsunuz mevsimin sonuna geldik. Bundan sonraki süreçte bakliyat mevsimi başlayacak. Fiyatların yine biraz daha yükselmesi beklenti içerisinde. Dolayısıyla bunların halledilebilmesi için bu petroldeki zamların Eşel mobil sistemiyle en azından geçici bir süre, vatandaş rahatlayana kadar yansıtılmaması lazım. Yoksa artık benzin pompaları insanlar baktığı zaman, o üç haneli rakamları gördüğü zaman artık dördüncüsü, beşincisi yanına koyulur gibi sanki o petrol aldıkları istasyonlardaki pompaları dikkatlerini çevirmiş vaziyette" ifadelerini kullandı.

TESK Başkanı Palandöken den akaryakıt çıkışı Eşel mobil vurgusu 1

"BİR AN EVVEL YAPILMASI LAZIM"

Akaryakıt zamlarının A'dan Z'ye tüm ürün ve hizmetlere yansıyarak enflasyonu körüklediğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Palandöken, "Bunun için yapılması gereken şeylerin bir an evvel yapılması lazım. Yoksa bu enflasyonla mücadele eden halkın rahatlaması, konforlu bir şekilde seyahat etmesi, yeni araçların piyasaya çıkmasına öncülük edilmesi bu zamların önüne geçmekle ancak mümkün olacak. Yoksa bu şekilde enflasyon da düşemez. Aynı şekilde insanlar da dolmuşa bindiği zaman aldıkları maaşla orantılasa iki vasıta değiştiren insan. Otobüslerde, halk otobüslerinde, kamyonlar, navlunda artık her gelen zammın ne kadar etkilediğini vatandaş da görüyor. Mevsimin en bol ayında bile insanlar alışveriş yaparken kuşku duyuyor. Sadece petrol değil, petrol ürünlerindeki fiyatlar, yani deterjan grupları, kozmetik grupları hepsini ilgilendiriyor. Bunun için navlunun ücretleriyle ilgili artışlarda vatandaşa hem de bu işletmeleri işleten esnafa da önemli yük oluyor. Bunların bir an evvel mümkün olduğu ölçekte hemen halledilmesi lazım gelen şey. Yoksa bu fiyatların düşmesi veyahut vatandaşın rahatlaması temin edilemez. Yani çocuklarınızı okula götürürken servis aracı, daha dün alınan fiyatlar, bugün pompaya gelen zam, aynı şekilde vatandaşın cebinden çıkan para. Bu işleyişi durdurmak lazım. Bu sıkıntının önlenmesi lazım" diye konuştu.

TESK Başkanı Palandöken den akaryakıt çıkışı Eşel mobil vurgusu 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çalışma saatleri değişiyor mu? Bakan Şimşek'in açıklaması sonrası uzman isim detayları verdiÇalışma saatleri değişiyor mu? Bakan Şimşek'in açıklaması sonrası uzman isim detayları verdi
Türkiye'de en çok kazandıran meslekler belli olduTürkiye'de en çok kazandıran meslekler belli oldu

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.29
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.35
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
46.13
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
68.67
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.26
Gazyağı
94.71
Anahtar Kelimeler:
TESK Akaryakıt tesk genel başkanı bendevi palandöken
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de spor salonunda kamera iddiası

İzmir'de spor salonunda kamera iddiası

Yer: Osmaniye... 2 çocuk annesi eşini piknik tüpüyle katletti: Talihsiz kadın ikizlere hamileymiş

Yer: Osmaniye... 2 çocuk annesi eşini piknik tüpüyle katletti: Talihsiz kadın ikizlere hamileymiş

(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Arkasını dönünce olay oldu: 'Bez bağlamış gibi'

Arkasını dönünce olay oldu: 'Bez bağlamış gibi'

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Altunç Kumova'nın ifadesi ortaya çıktı: "Anormal bir rakam"

Altunç Kumova'nın ifadesi ortaya çıktı: "Anormal bir rakam"

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.