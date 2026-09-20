TESK Başkanı Palandöken'den akaryakıt çıkışı 'Eşel mobil' vurgusu

Akaryakıt zamlarının vatandaşın ve ulaştırma sektöründeki esnafın üzerinde önemli bir yük oluşturduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Petroldeki fiyat artışları hem vatandaşı hem de çalışan taksici, dolmuşçu, kamyoncu esnafını mağdur ediyor. Esnafın araçlarıyla getirdiği ürünlerin fiyatlarının artmasına, enflasyonun yükselmesine neden oluyor. Bu suretle mümkün değil fiyatların gerilemesi. Artık biliyorsunuz mevsimin sonuna geldik. Bundan sonraki süreçte bakliyat mevsimi başlayacak. Fiyatların yine biraz daha yükselmesi beklenti içerisinde. Dolayısıyla bunların halledilebilmesi için bu petroldeki zamların Eşel mobil sistemiyle en azından geçici bir süre, vatandaş rahatlayana kadar yansıtılmaması lazım. Yoksa artık benzin pompaları insanlar baktığı zaman, o üç haneli rakamları gördüğü zaman artık dördüncüsü, beşincisi yanına koyulur gibi sanki o petrol aldıkları istasyonlardaki pompaları dikkatlerini çevirmiş vaziyette" ifadelerini kullandı.

"BİR AN EVVEL YAPILMASI LAZIM"

Akaryakıt zamlarının A'dan Z'ye tüm ürün ve hizmetlere yansıyarak enflasyonu körüklediğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Palandöken, "Bunun için yapılması gereken şeylerin bir an evvel yapılması lazım. Yoksa bu enflasyonla mücadele eden halkın rahatlaması, konforlu bir şekilde seyahat etmesi, yeni araçların piyasaya çıkmasına öncülük edilmesi bu zamların önüne geçmekle ancak mümkün olacak. Yoksa bu şekilde enflasyon da düşemez. Aynı şekilde insanlar da dolmuşa bindiği zaman aldıkları maaşla orantılasa iki vasıta değiştiren insan. Otobüslerde, halk otobüslerinde, kamyonlar, navlunda artık her gelen zammın ne kadar etkilediğini vatandaş da görüyor. Mevsimin en bol ayında bile insanlar alışveriş yaparken kuşku duyuyor. Sadece petrol değil, petrol ürünlerindeki fiyatlar, yani deterjan grupları, kozmetik grupları hepsini ilgilendiriyor. Bunun için navlunun ücretleriyle ilgili artışlarda vatandaşa hem de bu işletmeleri işleten esnafa da önemli yük oluyor. Bunların bir an evvel mümkün olduğu ölçekte hemen halledilmesi lazım gelen şey. Yoksa bu fiyatların düşmesi veyahut vatandaşın rahatlaması temin edilemez. Yani çocuklarınızı okula götürürken servis aracı, daha dün alınan fiyatlar, bugün pompaya gelen zam, aynı şekilde vatandaşın cebinden çıkan para. Bu işleyişi durdurmak lazım. Bu sıkıntının önlenmesi lazım" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır