16 Temmuz Dolar kuru: Bugün (16 Temmuz) Dolar ve Euro ne kadar?

Dolar kurunun hareketleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar endeksinin düne göre düşüş yaşamasıyla beraber, Euro/dolar paritesinde de düşüş görüldü. Dün 1.826 seviyelerinde bulunan parite, 15 Temmuz itibariyle 1.813 seviyesine geriledi. 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.35 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.73 seviyesinde bulunuyor.
Dolar ve Euro fiyatları
Dolar ne kadar?
Güne 8,5614 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,04 artışla 8,5680 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,5680 seviyesinde kapattı.
Euro ne kadar?
Güne 10,1648 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,26 artışla 10,1631 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,1431 seviyesinde kapattı.
Sterlin ne kadar?
Güne 11,9080 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,38 artışla 11,9106 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 11,8702 seviyesinde kapattı.
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