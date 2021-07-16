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16 Temmuz Dolar kuru: Bugün (16 Temmuz) Dolar ve Euro ne kadar?

16.07.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kuru, dün piyasaların kapalı olduğu 15 Temmuz tarihinde, güne 8,58 seviyelerinde başlayan dolar, kapanışta 8,56 seviyesinden işlem gördü. Bugün güne kapanış seviyesine yakın bir seviyede başlayan dolar kurunun yanında, Euro ise güne son kapanışına göre hafif bir yükselişle başladı. Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,07 bir düşüşle 92,56 seviyesine geriledi. Peki dolar kuru ne kadar? Dolar ve Euro ne kadar?

Dolar kurunun hareketleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar endeksinin düne göre düşüş yaşamasıyla beraber, Euro/dolar paritesinde de düşüş görüldü. Dün 1.826 seviyelerinde bulunan parite, 15 Temmuz itibariyle 1.813 seviyesine geriledi. 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.35 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.73 seviyesinde bulunuyor.

Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar?
Güne 8,5614 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,04 artışla 8,5680 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,5680 seviyesinde kapattı.

Euro ne kadar?

Euro ne kadar?
Güne 10,1648 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,26 artışla 10,1631 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,1431 seviyesinde kapattı.

Sterlin ne kadar?

Sterlin ne kadar?
Güne 11,9080 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,38 artışla 11,9106 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 11,8702 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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