16 Temmuz Dolar kuru: Bugün (16 Temmuz) Dolar ve Euro ne kadar?

Dolar kurunun hareketleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar endeksinin düne göre düşüş yaşamasıyla beraber, Euro/dolar paritesinde de düşüş görüldü. Dün 1.826 seviyelerinde bulunan parite, 15 Temmuz itibariyle 1.813 seviyesine geriledi. 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.35 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.73 seviyesinde bulunuyor.