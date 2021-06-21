21 Haziran Altın fiyatları | Bugün (21 Haziran) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Dolar kurunda hafta başında yaşanan yükselişe paralel olarak altın fiyatlarında da yukarı yönlü bir hareketlilik gözlemlendi. Genel olarak altın fiyatlarında bir yükselme olurken, Gram altın 500 lira seviyesinde kaldı. Çeyrek altın geçtiğimiz haftayı 816 ile kapatırken, yarım altın ise 1.632 seviyesi ile bitirdi. Altının ons fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kazanarak 1.773 dolardan alıcı buluyor.