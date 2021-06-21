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21 Haziran Altın fiyatları | Bugün (21 Haziran) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

21.06.2021 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları birçok yatırımcı tarafından merak ediliyor. Özellikle düğün sezonunun başlaması ve pandemi kısıtlamalarının genişlemesiyle beraber altın fiyatları da yakından takip edilmeye başlandı. Gram altın zirveye çıkmasının ardından bir düşüş eğilimine girerken, son zamanlarda 495 – 510 TL arasında gidip geliyor. Peki 21 Haziran tarihinde altın fiyatları ne kadar oldu?

Dolar kurunda hafta başında yaşanan yükselişe paralel olarak altın fiyatlarında da yukarı yönlü bir hareketlilik gözlemlendi. Genel olarak altın fiyatlarında bir yükselme olurken, Gram altın 500 lira seviyesinde kaldı. Çeyrek altın geçtiğimiz haftayı 816 ile kapatırken, yarım altın ise 1.632 seviyesi ile bitirdi. Altının ons fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kazanarak 1.773 dolardan alıcı buluyor.

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Gram Altın ne kadar?
Güne 497,76 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %1,10 artışla 501,08'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 495,48 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Çeyrek Altın ne kadar?
Güne 816,63 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %1,10 artışla 822,07'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 816,25 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Yarım Altın ne kadar?
Güne 1.633,25 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %1,11 artışla 1.644,24'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.632,49 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Tam Altın ne kadar?
Güne 3.233,56 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %1,03 artışla 3.252,75'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.255,00 seviyesinde kapattı.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Cumhuriyet Altını ne kadar?
Güne 3.325,72 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %1,03 artışla 3.345,67'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.354,00 seviyesinde kapattı.
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gram altın çeyrek altın yarım altın
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