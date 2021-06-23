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23 Haziran Altın Fiyatları | Bugün (22 Haziran) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

23.06.2021 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun bir süredir değerli madenler arasında değer gören altın, günümüzde de birçok şekilde kişiler tarafından tercih ediliyor. Gram altın bir süredir yaşadığı inişli çıkışlı grafikten sonra 500 TL seviyesine sabitlendi. Altının ons fiyatındaki yükselişin de etkisiyle, dün 504 seviyesine kadar yükselen Gram altın, gün sonuna doğru tekrar 500 seviyelerindeki yerine geri döndü. Peki 23 Haziran altın fiyatları ne kadar?

Dolar kurunda her ne kadar dün yukarı yönlü bir hareket gözlemlense de günün sonuna doğru yaşanan düşüş ve ons altın fiyatındaki gerileme altın fiyatları üzerinde de etkili oldu. Genel olarak tüm altın fiyatlarında bir düşüş yaşanırken özellikle gram altın dikkat çekti. Dün günü 494 seviyesinde kapatan gram altın, bu sabah güne 495 ile başladı. Çeyrek altın ise dünkü kapanış seviyesine yakın bir seviyede güne başladı.

Altının ons fiyatı, dün dolar endeksindeki gevşemenin desteğiyle yüzde 1,1 artarak 1.783 dolardan günü kapatırken, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,17 altında 1.781 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, piyasaların her türlü açıklama ve veriye karşı duyarlılığının arttığını, yatırımcı beklentilerinin şekillenmesi sürecinde piyasalarda yaşanan oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Analistler, yatırımcı beklentilerindeki belirsizliğin devam etmesinin altının ons fiyatında da yön arayışını zorlaştırdığını vurgulayarak, teknik açıdan ons altında 1.770 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Gram Altın ne kadar?
Güne 495,36 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,41 artışla 496,70'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 494,58 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Çeyrek Altın ne kadar?
Güne 812,70 ile başlayan Çeyrek Altın, saat bugün itibarıyla %0,41 artışla 814,89'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 812,04 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Yarım Altın ne kadar?
Güne 1.625,40 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,42 artışla 1.629,87'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.624,08 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Tam Altın ne kadar?
Güne 3.218,01 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,43 artışla 3.227,38'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.241,54 seviyesinde kapattı.

Cumhuriyet Altın ne kadar?

Cumhuriyet Altın ne kadar?
Güne 3.309,73 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,43 artışla 3.319,21'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.339,00 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın Fed
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