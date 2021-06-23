23 Haziran Altın Fiyatları | Bugün (22 Haziran) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Dolar kurunda her ne kadar dün yukarı yönlü bir hareket gözlemlense de günün sonuna doğru yaşanan düşüş ve ons altın fiyatındaki gerileme altın fiyatları üzerinde de etkili oldu. Genel olarak tüm altın fiyatlarında bir düşüş yaşanırken özellikle gram altın dikkat çekti. Dün günü 494 seviyesinde kapatan gram altın, bu sabah güne 495 ile başladı. Çeyrek altın ise dünkü kapanış seviyesine yakın bir seviyede güne başladı.

Altının ons fiyatı, dün dolar endeksindeki gevşemenin desteğiyle yüzde 1,1 artarak 1.783 dolardan günü kapatırken, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,17 altında 1.781 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, piyasaların her türlü açıklama ve veriye karşı duyarlılığının arttığını, yatırımcı beklentilerinin şekillenmesi sürecinde piyasalarda yaşanan oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Analistler, yatırımcı beklentilerindeki belirsizliğin devam etmesinin altının ons fiyatında da yön arayışını zorlaştırdığını vurgulayarak, teknik açıdan ons altında 1.770 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.