Altın için ‘Karartma dönemi hızla yaklaşıyor’ dediler: Her yorum fiyatı etkileyecek!

Altın fiyatları yatırımcıların ilgi odağında kalmaya devam ederken, Kapalıçarşı güncel veriler ile gram alış satış fiyatı başta olmak üzere sorgulamalar başladı. Geçtiğimiz hafta 1000 liranın altına inen altının gram fiyatı, dolar/TL ve ons altındaki hareketlilik ile yükselişe geçti. Peki, 6 Eylül Salı altın fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar…

FED’İN FAİZ KARARI NE OLACAK?

Küresel çapta para politikalarına yön veren ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayı toplantısında alacağı kararlar belirsizliğini koruyor. Bir önceki toplantısını Temmuz ayında gerçekleştiren ve 75 baz puanlık faiz artırımı ile oldukça "şahin" bir adım atan Fed'in toplantı tutanaklarında verdiği sinyaller, gelecek aylar için veri odaklı ve daha ılımlı bir politikaya işaret etmişti.

Buna karşın Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu kapsamında yaptığı açıklamalar 75 baz puanlık faiz artırımına kapıyı aralamış, sonraki süreçte banka üyelerinin yönlendirmeleri de bu ihtimali desteklemişti.