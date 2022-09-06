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Altın için ‘Karartma dönemi hızla yaklaşıyor’ dediler: Her yorum fiyatı etkileyecek!

06.09.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları son haftalarda hareketli bir grafikte seyrediyor. Dolar endeksi ve tahvil faizlerinde geri çekilmeler sınırlı kalmaya devam ederken altın, piyasada yaşanan tedirgin havanın etkisi ile sınırlı da olsa talep görüyor. Ons altın kritik seviyenin üzerine çıkarken geçerken gram altın fiyatı bugün yükselişe geçti. Gözler ABD Merkez Bankası Fed faiz kararına çevrilirken analistlerden ons ve altın gram fiyatı yorumu geldi. Peki 6 Eylül 2022 altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları yatırımcıların ilgi odağında kalmaya devam ederken, Kapalıçarşı güncel veriler ile gram alış satış fiyatı başta olmak üzere sorgulamalar başladı. Geçtiğimiz hafta 1000 liranın altına inen altının gram fiyatı, dolar/TL ve ons altındaki hareketlilik ile yükselişe geçti. Peki, 6 Eylül Salı altın fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar…

FED’İN FAİZ KARARI NE OLACAK?

Küresel çapta para politikalarına yön veren ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayı toplantısında alacağı kararlar belirsizliğini koruyor. Bir önceki toplantısını Temmuz ayında gerçekleştiren ve 75 baz puanlık faiz artırımı ile oldukça "şahin" bir adım atan Fed'in toplantı tutanaklarında verdiği sinyaller, gelecek aylar için veri odaklı ve daha ılımlı bir politikaya işaret etmişti.

Buna karşın Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu kapsamında yaptığı açıklamalar 75 baz puanlık faiz artırımına kapıyı aralamış, sonraki süreçte banka üyelerinin yönlendirmeleri de bu ihtimali desteklemişti.

EN KUVVETLİ İHTİMAL ’75 BAZ PUAN’ ARTIŞ

EN KUVVETLİ İHTİMAL ’75 BAZ PUAN’ ARTIŞ

Açıklanan verilerin karışık sinyaller vermesi ve artan jeopolitik risklerle bankanın bu ayki toplantısına ilişkin beklentiler değişkenlik gösterirken, halihazırda para piyasalarında Fed'in 20-21 Eylül'de 75 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 58 olarak fiyatlanıyor.
Banka'nın 1-2 Kasım ve 13-14 Aralık'ta gerçekleştireceği toplantılarda ise 50'şer baz puanlık faiz artırımına gitmesine daha yüksek bir olasılık veriliyor. Her ne kadar son ana kadar değişkenlik gösterse de, bu beklentilerin gerçekleşmesi durumunda Banka; 3 toplantısında 175 baz puanlık artırıma giderek yıl sonunda politika faizini 400-425 aralığına çıkarmış olacak.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDE

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDE

ABD'de dün tatil nedeniyle kapalı olan piyasalar bugün tekrar işleme açılıyor. Dolar endeksi dün, 110,3'le son 20 yılın en yükseğini görmesinin ardından yeni günde 109,7 seviyesinde bulunuyor. Yurt içinde ise dolar/TL kuru 18,23 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

ONSTAKİ YÜKSELİŞ GRAM ALTINA YARADI

ONSTAKİ YÜKSELİŞ GRAM ALTINA YARADI
Ons altın dün 1700 dolar üzerinde tutunduktan sonra bugün 1737 dolar seviyesini test etti. Analistler özellikle 1725 dolar üzerinde kalıcılık devam ederse yükselişin devamının beklendiğini dile getiriyor.
Gram altın ise dün 1000 TL üzerinde tutunmaya devam ederken gün içinde sadece 5 TL oynaklıkla günü tamamladı. Bunda ABD piyasalarının kapalı olmasının etkisi olduğu gibi kurda yatay fiyatlamanın ons altın ile birlikte tüm gün devam etmesi de belirleyici oldu. Analistler gram altın fiyatları için “1.000 TL seviyesinin üzerinde tutunduğu sürece geri çekilmeler sınırlı kalabilir” yorumunu yaptılar.

Gram altın fiyatı şu sıralar 1008 liradan satışa sunuluyor.
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Anahtar Kelimeler:
Altın
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