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Emekliye 30 bin TL maaş, 5 bin TL bayram ikramiyesi! Formüller masada, Erdoğan'a sunulacak

Emekli maaşlarına zam haberi gündemden düşmezken şimdi de emekli ikramiyelerine artış konuşulmaya başlandı. Milyonların yakından takip ettiği çalışmalarda sona gelinirken; ekonomi yönetimi hazırlanan alternatif zam modellerinde enflasyon farkının yanı sıra refah payı ve seyyanen zam seçenekleri de değerlendiriliyor. Emekli maaşlarının en az 30 bin TL'ye yükseltilmesi ve bayram ikramiyelerinin 4 bin TL'ye çıkarılması gündemde. Söz konusu zam kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı öğrenildi.

Emekliye 30 bin TL maaş, 5 bin TL bayram ikramiyesi! Formüller masada, Erdoğan'a sunulacak
Devrim Karadağ

Emekliye zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. Emekli maaşlarına yapılacak artış için ekonomi yönetimi ve AK Parti grubu tarafından hazırlanan alternatifli zam modellerinin Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında ele alınması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞLARI EN AZ 30 BİN TL Mİ OLACAK?

Masadaki formüller arasında enflasyon farkına ek olarak refah payı verilmesi ve seyyanen zam yapılması seçenekleri bulunuyor. Emekli maaşlarında en az 30 bin TL seviyesinin hedeflendiği belirtilirken, farklı zam modellerinin bütçeye getireceği maliyet de hesaplanıyor.

Emekliye 30 bin TL maaş, 5 bin TL bayram ikramiyesi! Formüller masada, Erdoğan a sunulacak 1

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından yapılacak iyileştirmenin kapsamı ve uygulanacak zam modeli netlik kazanacak.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ 5 BİN TL OLABİLİR

Emekliler için gündemdeki bir diğer başlık ise bayram ikramiyeleri oldu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen 4 bin TL tutarındaki ikramiyelerin 5 bin TL'ye yükseltilmesi değerlendiriliyor.

2025 yılında 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılan, 2026 yılında ise aynı tutarda ödenen bayram ikramiyelerinde yapılabilecek artışın da hazırlanan alternatifler arasında bulunduğu ifade ediliyor.

Emekliye 30 bin TL maaş, 5 bin TL bayram ikramiyesi! Formüller masada, Erdoğan a sunulacak 2

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULACAK

Ekonomi yönetimi tarafından hazırlanan alternatifli zam modellerinin ilk olarak EKK'da değerlendirilmesi, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

Emekliye 30 bin TL maaş, 5 bin TL bayram ikramiyesi! Formüller masada, Erdoğan a sunulacak 3

Yapılacak değerlendirmelerin ardından milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş artışına ve bayram ikramiyelerine ilişkin kararın şekillenmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Bayram ikramiyesi emekli zam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 13 yorum
50 bin verseniz ne yazar.yıl başında zaten herşeye en az yüzde 50 zam gelecek...boşuna uğraşmayın emeklilerden size fayda gelmez ..
yani gunde bin tl alacak emekli yani bi ev kirasi bile degil ama bu emekliler hak ediyor bunu uzulmuyorum
nereye harcayacaklarını şaşırırlar harca harca bitmez lütfettiniz
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