Emekliye 30 bin TL maaş, 5 bin TL bayram ikramiyesi! Formüller masada, Erdoğan'a sunulacak

Emekliye zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. Emekli maaşlarına yapılacak artış için ekonomi yönetimi ve AK Parti grubu tarafından hazırlanan alternatifli zam modellerinin Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında ele alınması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞLARI EN AZ 30 BİN TL Mİ OLACAK?

Masadaki formüller arasında enflasyon farkına ek olarak refah payı verilmesi ve seyyanen zam yapılması seçenekleri bulunuyor. Emekli maaşlarında en az 30 bin TL seviyesinin hedeflendiği belirtilirken, farklı zam modellerinin bütçeye getireceği maliyet de hesaplanıyor.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından yapılacak iyileştirmenin kapsamı ve uygulanacak zam modeli netlik kazanacak.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ 5 BİN TL OLABİLİR

Emekliler için gündemdeki bir diğer başlık ise bayram ikramiyeleri oldu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen 4 bin TL tutarındaki ikramiyelerin 5 bin TL'ye yükseltilmesi değerlendiriliyor.

2025 yılında 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılan, 2026 yılında ise aynı tutarda ödenen bayram ikramiyelerinde yapılabilecek artışın da hazırlanan alternatifler arasında bulunduğu ifade ediliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULACAK

Ekonomi yönetimi tarafından hazırlanan alternatifli zam modellerinin ilk olarak EKK'da değerlendirilmesi, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

Yapılacak değerlendirmelerin ardından milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş artışına ve bayram ikramiyelerine ilişkin kararın şekillenmesi bekleniyor.