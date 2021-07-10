Altında ibre aşağıyı gösteriyor! 10 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Temmuz gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altına yatırım yapmak isteyen ya da elinde altını bulunan vatandaşlar altın ne kadar oldu sorusunun yanıtını araştırıyor. 10 Temmuz altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. İşte altında son durum...
10 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu?
10 Temmuz Cumartesi günü piyasaların kapalı olduğu bugünde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Gram altın ne kadar?
503 TL seviyesinde bulunan altının gramı 503,28 TL alış ve 503,54 TL satış fiyatına sahip.
Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Önceki kapanışını 3.312,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.255,00 TL alış ve 3.309,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Yarım altın ne kadar?
Önceki kapanışını 1.662,00 TL üzerinden yapan yarım altın ise 1.630,00 TL alış ve 1.661,00 TL satış fiyatına sahip.
Çeyrek altın ne kadar oldu?
Çeyrek altın, önceki kapanışını 831,00 TL seviyesinde tamamlamıştı. 10 Temmuz itibariyle 815,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 831,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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