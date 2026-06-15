Hangi 25 ilçe il olacak? Sayı 106'ya çıkacak ama '100' numaralı plakayı kimse istemiyor

Türkiye’de il sayısını 106’ya çıkaracak düzenleme için gözler Meclis’e çevrildi. İl olması beklenen 25 ilçenin isim listesi oraya çıkarken; 'nüfus' formülünün masada olduğu belirtiliyor.

Yeni il yapılacak ilçelerin belirlenmesinde nüfus yoğunluğu, en az 100 bin nüfusa sahip olma, mevcut şehir merkezine en az 30 kilometre uzaklık, ekonomik gelişmişlik seviyesi ve ulaşım altyapısı gibi kriterlerin dikkate alınacağı ifade ediliyor.

HANGİ İLÇELER İL OLACAK?

Türkiye’de 1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması süreci, 1999 yılına kadar devam etmiş ve il sayısı 67’den 81’e yükselmişti. Yeni çalışmada il olması beklenen ilçeler arasında şu yerler bulunuyor:

Alanya (Antalya), Tarsus (Mersin), Çorlu (Tekirdağ), İnegöl (Bursa), Siverek (Şanlıurfa), Manavgat (Antalya), İskenderun (Hatay), Fethiye (Muğla), Akhisar (Manisa), Edremit (Balıkesir), Ereğli (Zonguldak), Erciş (Van), Bandırma (Balıkesir), Cizre (Şırnak), Nazilli (Aydın), Ereğli (Konya), Lüleburgaz (Kırklareli), Ergani (Diyarbakır), Kahta (Adıyaman), Ünye (Ordu), Kozan (Adana), Elbistan (K.maraş), Polatlı (Ankara), Midyat (Mardin) ve Yüksekova (Hakkari)

İKİ EREĞLİ İÇİN İSİM TARTIŞMASI

Listede hem Zonguldak’ın Ereğli ilçesi hem de Konya’nın Ereğli ilçesinin bulunması dikkat çekiyor. Zonguldak Ereğli’nin nüfusu 173 bin, Konya Ereğli’nin nüfusu ise 158 bin olarak belirtiliyor.

Ancak iki ilçenin de il yapılması durumunda aynı isim nedeniyle birinin adının değiştirilmesi gündeme gelebilir. Şu ana kadar hangi ilçenin adının değiştirileceği ya da nasıl bir isim formülü uygulanacağı konusunda net bir karar alınmadı.

"100" NUMARALI PLAKAYI İSTEMİYORLAR

Sözcü'de yer alan habere göre; yeni illerle birlikte Türkiye’nin il sayısının 106’ya çıkması beklenirken, plaka sıralaması da ayrı bir tartışma konusu oldu. İl olmayı bekleyen ilçeler arasında 100 numaralı plakayı almak istemeyenlerin bulunduğu ifade ediliyor.

Bu nedenle teklif hazırlıkları sırasında yalnızca il statüsü değil, yeni illerin plaka numaralarının nasıl belirleneceği de çözülmesi gereken başlıklardan biri olarak görülüyor.