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Altın sert yükseldi, petrolde sert düşüş: Piyasalar 'anlaşma'yla coştu

ABD ve İran'ın anlaşmaya varması piyasaları hareketlendirdi. Gümüş ve altın sert yükseliş kaydederken petrolde ise sert düşüşle son 3 ayın dip seviyesi görüldü.

Altın sert yükseldi, petrolde sert düşüş: Piyasalar 'anlaşma'yla coştu
Hande Dağ

Orta Doğu'daki gerilimli süreçte ABD ve İran'ın anlaşmaya vardığı haberi piyasaları hareketlendirdi. Altın, gümüş ve petrol fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. İşte anlaşma sonrası piyasalarda son durum...

Altın sert yükseldi, petrolde sert düşüş: Piyasalar anlaşma yla coştu 1

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4335 dolar, en düşük 4218 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.11 itibarıyla 4325 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın sert yükseldi, petrolde sert düşüş: Piyasalar anlaşma yla coştu 2

Gram altın gün içinde en yüksek 6450 TL, en düşük 6272 TL seviyesini gördü. Gram altın fiyatı saat 06.57 itibarıyla 6434 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın sert yükseldi, petrolde sert düşüş: Piyasalar anlaşma yla coştu 3

ABD ve İranlı yetkililerin çatışmayı sona erdirmek için ön anlaşmaya vardıklarını açıklamaları sonrası altın pazartesi günü yüzde 2'den fazla yükseldi.

Altın sert yükseldi, petrolde sert düşüş: Piyasalar anlaşma yla coştu 4

Söz konusu anlaşma, petrol fiyatlarını da aşağı çekerken enflasyon ve daha yüksek faiz oranlarına dair endişeleri de hafifletti.

Altın sert yükseldi, petrolde sert düşüş: Piyasalar anlaşma yla coştu 5

ABD doları son 10 günün en düşük seviyesine gerilerken, dolar cinsinden fiyatlanan altın diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha ucuz hale geldi. Ayrıca petrol fiyatları yüzde 4’ten fazla düştü.

Altın sert yükseldi, petrolde sert düşüş: Piyasalar anlaşma yla coştu 6

"EN GÜÇLÜ DESTEKLEYİCİ UNSUR"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer'ın, "Daha düşük petrol fiyatları ve zayıflayan dolar, jeopolitik risklerin azalması ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılacağı beklentisinden kaynaklanıyor. Bu gelişmeler enflasyon beklentilerini sakinleştiriyor. Bu kombinasyon son haftalarda değerli metaller için en güçlü destekleyici unsur haline geldi. Ancak yükselişin kalıcılığı, barış anlaşmasının ne kadar sürdürülebilir olduğuna bağlı olacak" değerlendirmesini yaptığı aktarıldı.

Altın sert yükseldi, petrolde sert düşüş: Piyasalar anlaşma yla coştu 7

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Altındaki sert yükselişin yanı sıra petrol de ABD ile İran'ın savaşlarını sona erdirmek için bir anlaşmaya varması sonrası sert düştü. Brent petrol, geçen haftayı son üç ayın en düşük seviyesinde kapattıktan sonra varil başına 83 dolar seviyesine doğru yüzde 4’ten fazla geriledi. Orta Doğu’da ABD ve İran anlaşmasının ardından petrol fiyatları saat 06.00 itibarıyla 83 dolarla sınırına kadar geriledi ve son 3 ayın dibine çekildi. Hürmüz'den hızla sevkiyatın başlaması beklentisi bulunuyor.

Altın sert yükseldi, petrolde sert düşüş: Piyasalar anlaşma yla coştu 8

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş ise yüzde 3,1 yükselerek ons başına 70,07 dolara kadar yükseldi.

Altın sert yükseldi, petrolde sert düşüş: Piyasalar anlaşma yla coştu 9

15 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.11 itibarıyla 4325 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 06.57 itibarıyla 6434 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 06.59 itibarıyla 10.521 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 06.59 itibarıyla 21.042 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.13 itibarıyla 43.839 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.13 itibarıyla 106.734 TL seviyesinde.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.438,19
6.439,08
% 2.58
07:51
Ons Altın / TL
200.150,36
200.251,70
% 2.55
08:06
Ons Altın / USD
4.326,22
4.326,72
% 2.54
08:06
Çeyrek Altın
10.301,10
10.527,90
% 2.58
07:51
Yarım Altın
20.537,82
21.055,80
% 2.58
07:51
Ziynet Altın
41.204,41
41.982,81
% 2.58
07:51
Cumhuriyet Altını
42.147,00
42.784,00
% 0.83
13:05
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