Deutsche Bank’tan yıl sonu dolar/TL tahmini: Rakam verildi

Deutsche Bank Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) Araştırma Yönetici Direktörü Wietoska Merkez Bankası'ndaki Başkan değişikliğinin bankanın duruşunu değiştirmeyeceğini ve ek sıkılaştırmanın baz senaryolarında olmadığını belirtti. Wietoska yıl sonu dolar TL kuru için tahmini de açıkladı.
Bloomberg HT'ye konuşan Wietoska TCMB'den ek faiz artışının henüz baz senaryolarında olmadığını kaydetti.
Wietoska, "Biz ortodoks yaklaşımın devam etmesini bekliyoruz. Merkez Bankası enflasyonla savaşmaya devam edecek. Eğer enflasyonda yukarı yönlü bir hareket olursa 250-500 baz puanlık artış gelebilir. Ama ek faiz artışı baz senaryomuz değil. Bu noktada Merkez Bankası makro ihtiyati önlemlerini güçlendirebilir, rezervler ve Kur Korumalı Mevduat'ta gelişmeler olabilir" diye konuştu.
Wietoska "Merkez Bankası'nın faiz artışlarını masada tutması yatırımcıların Merkez Bankası'na olan güvenini tazeleyecektir" değerlendirmesini yaptı.
Wietoska ayrıca Dolar/TL 'nin yıl sonunda 38'e doğru ilerleyebileceği tahminini paylaştı.