Deutsche Bank’tan yıl sonu dolar/TL tahmini: Rakam verildi

Wietoska, "Biz ortodoks yaklaşımın devam etmesini bekliyoruz. Merkez Bankası enflasyonla savaşmaya devam edecek. Eğer enflasyonda yukarı yönlü bir hareket olursa 250-500 baz puanlık artış gelebilir. Ama ek faiz artışı baz senaryomuz değil. Bu noktada Merkez Bankası makro ihtiyati önlemlerini güçlendirebilir, rezervler ve Kur Korumalı Mevduat'ta gelişmeler olabilir" diye konuştu.