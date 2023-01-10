Dolar endeksinde dikkat çeken hareket! 8 ayın en düşük seviyesini gördü: 2023'te 'U' dönüşü...

Dolar, küresel piyasalarda gerilemeye devam ediyor. Endeks Mayıs 2022 sonrası en düşük seviyeye gerileyerek 102 seviyelerine kadar çekildi. Geçtiğimiz yıl yurt içinde oldukça hareketli bir grafik çizen dolar kuru ise 18,77 seviyelerinde hareket ediyor.
Dolar endeksindeki gerilemede ABD’de Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi ABD Merkez Bankası Fed’in, şahin tarafını yumuşatacağı beklentisini öne çıktı.
2022’de son 20 yılın zirvesine çıkan dolar endeksi, orta vadede yüksek seviyelerde kalmaya devam etse de zirveye göre yüzde 10 kadar düşüş yaşadı. Dolardaki gerileme ile euro/dolar paritesi 1,07 seviyesi üzerine çıktı. Euro/TL ise 20,17’ye kadar yükseldi.
2022’de enflasyonun 41 yılın en yüksek seviyesine çıkması nedeniyle Fed, uzun yılların en sıkı para politikasını uygulamıştı. Aralık ayındaki son toplantıda uygulanan politikanın enflasyona yansımasını görebilmek için zamana ihtiyaçları olduğunu ifade eden Fed Başkanı Powell, faiz artış hızını bu nedenle yavaşlatma kararı aldıklarını söyledi. Fed’in 2023’ün ilk toplantısının yapılacağı Şubat ayında 50 yerine 25 baz puanlık faiz artışı yapması bekleniyor.
Yıl başında dolarda görülen direnç, enflasyonun yavaşlaması ve Fed’in 2023’ün ikinci yarısında faiz indirimlerine başlamasıyla azalacak ve dolarda kısmi düşüş görülecek. Enflasyonun daha da düşmesi ve Fed’in güvercinleşmesi doların 2022’deki kazanımlarını 2023 yıl sonuna kısmen tersine döndürür. Euro ve yen nihayet destek bulabilir ve gelişmekte olan ülke paraları da dolardaki zayıflamayla istikrar bulabilir.
Çekirdek enflasyonda ekim ayında görülen yavaşlama, ABD konut sektöründen gelen olumsuz veriler ve ekonomiye güvenin azalması uzun süredir öngördüğümüz 2. yarıda faiz indirimleri beklentilerini güçlendirdi. Fed 2. yarıda faiz indirimine başlasa bile Avrupa ve Asya’nın dolar mevduatlarından istikrarlı bir çıkış getirecek yatırım ortamı sağlayacağını öngörmüyoruz. Bu nedenle euro/dolar’da 1,05 düzeylerinin üzerinde yükseliş görülmeyeceği görüşündeyiz.
Fed’in faiz döngüsü muhtemelen 2023 baharında zirveyi görecek, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz artırımlarına devam edecek. Ancak doların krallığı sona yaklaşıyor olabilir. Zayıf dolar küresel varlık piyasalarını hareketlendirebilir. Euro Bölgesi’nde ve Çin’de büyüme zayıf geçen kış aylarından sonra tekrar hızlanabilir, bu nedenle paritenin 2023 yılını 1,05’le kapatacağını öngörüyoruz.
Dolar 2008 krizinden bu yana ABD ekonomisinin Avrupa’dan daha güçlü seyretmesi sonucu çok güçlendi. Para piyasalarında herşey büyümelere, para politikalarına ve diğer unsurlara bağlı olsa da, 2023 yılında ABD’de yaşanacak bir resesyon doları herkesin beklediğinden daha da fazla düşürebilir. Ayrıca Noel Baba yeryüzüne barışı getirebilirse dolardaki düşüş daha da büyük olur. Fed’in U dönüşünü ECB’den daha önce yapması muhtemel, bu da euro için pozitif ve dolar rallisinde sonun başlangıcı anlamına geliyor.
Dolar güçlü seyrini kaybedecek ancak bu tam bir tersine dönüş olmayacak. Tahmin aralığımızın (2023) sonunda euro/ dolar paritesinin 1,10-1,12 düzeylerine yükselmesini bekliyoruz.