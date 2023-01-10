Dolar endeksinde dikkat çeken hareket! 8 ayın en düşük seviyesini gördü: 2023'te 'U' dönüşü...

Dolar, küresel piyasalarda gerilemeye devam ediyor. Endeks Mayıs 2022 sonrası en düşük seviyeye gerileyerek 102 seviyelerine kadar çekildi. Geçtiğimiz yıl yurt içinde oldukça hareketli bir grafik çizen dolar kuru ise 18,77 seviyelerinde hareket ediyor.

Dolar endeksindeki gerilemede ABD’de Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi ABD Merkez Bankası Fed’in, şahin tarafını yumuşatacağı beklentisini öne çıktı.

2022’de son 20 yılın zirvesine çıkan dolar endeksi, orta vadede yüksek seviyelerde kalmaya devam etse de zirveye göre yüzde 10 kadar düşüş yaşadı. Dolardaki gerileme ile euro/dolar paritesi 1,07 seviyesi üzerine çıktı. Euro/TL ise 20,17’ye kadar yükseldi.

FED, FAİZLERDE FRENE BASIYOR

2022’de enflasyonun 41 yılın en yüksek seviyesine çıkması nedeniyle Fed, uzun yılların en sıkı para politikasını uygulamıştı. Aralık ayındaki son toplantıda uygulanan politikanın enflasyona yansımasını görebilmek için zamana ihtiyaçları olduğunu ifade eden Fed Başkanı Powell, faiz artış hızını bu nedenle yavaşlatma kararı aldıklarını söyledi. Fed’in 2023’ün ilk toplantısının yapılacağı Şubat ayında 50 yerine 25 baz puanlık faiz artışı yapması bekleniyor.