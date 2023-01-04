Dolar için 9 kurumdan 2023 tahmini! Hemen hepsi tek görüşte birleşti: Haziran sonrasına dikkat!

Küresel ekonominin önemli bir bölümünde resesyon beklenen 2023 yılında doların diğer para birimleri karşısında seyrine ilişkin “zayıflık” öngören yatırım bankaları çoğunlukta. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tüketici ve üretici fiyatlarında yaşanan düşüşlerin ardından yılın ikinci yarısından itibaren U-dönüşü yaparak sıkılaşma döngüsünü sonlandıracağını öngören Wells Fargo, ING, Deutsche Bank, Societe Generale, UniCredit, Citi ve Morgan Stanley gibi yatırım bankaları 2023’ün doların zayıflayacağı bir yıl olmasını öngörüyor.

Ekonomi Gazetesi’nden Hilal Sarı’nın haberinde, dolar endeksinde 2021 yılının 2. yarısında başlayan ve endeksi 20 yılın zirvesine çıkartan rallinin beklentilerden daha uzun süre destek bulacağını öngören kuruluşlar da var.

DOLARDA SON DURUM

Dolar endeksi bugün 104,2 seviyesinde ekside bulunuyor. Euro/Dolar paritesi ise 1,05 seviyelerinde bulunuyor. Uzunca bir süredir 18,60-18,65 bandında hareket eden dolar/TL kuru yıl sonuna çok kısa bir süre kala atağa geçerek 18,70 seviyesinin üzerine yükseldi. Yeni yılda yükselişini devam ettiren kur bu sabah ise 18,73’ün üzerinde hareket ediyor. Euro/TL de bu sabah 19,81 liradan işlem görüyor.