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  4. Dolar için 9 kurumdan 2023 tahmini! Hemen hepsi tek görüşte birleşti: Haziran sonrasına dikkat!

Dolar için 9 kurumdan 2023 tahmini! Hemen hepsi tek görüşte birleşti: Haziran sonrasına dikkat!

04.01.2023 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırım bankaları 2023 dolar tahminlerini tek tek duyurdu. Geçtiğimiz yıl oldukça hareketli bir grafik çizen dolar için zayıf bir yıl beklentisi var. Bazı kurumlar aksini söylese de yılın ikinci yarısını işaret eden kurumlar enflasyonun gidişatı ve savaş gibi jeopolitik risklere dikkat çekiyor.

Küresel ekonominin önemli bir bölümünde resesyon beklenen 2023 yılında doların diğer para birimleri karşısında seyrine ilişkin “zayıflık” öngören yatırım bankaları çoğunlukta. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tüketici ve üretici fiyatlarında yaşanan düşüşlerin ardından yılın ikinci yarısından itibaren U-dönüşü yaparak sıkılaşma döngüsünü sonlandıracağını öngören Wells Fargo, ING, Deutsche Bank, Societe Generale, UniCredit, Citi ve Morgan Stanley gibi yatırım bankaları 2023’ün doların zayıflayacağı bir yıl olmasını öngörüyor.

Ekonomi Gazetesi’nden Hilal Sarı’nın haberinde, dolar endeksinde 2021 yılının 2. yarısında başlayan ve endeksi 20 yılın zirvesine çıkartan rallinin beklentilerden daha uzun süre destek bulacağını öngören kuruluşlar da var.

DOLARDA SON DURUM

Dolar endeksi bugün 104,2 seviyesinde ekside bulunuyor. Euro/Dolar paritesi ise 1,05 seviyelerinde bulunuyor. Uzunca bir süredir 18,60-18,65 bandında hareket eden dolar/TL kuru yıl sonuna çok kısa bir süre kala atağa geçerek 18,70 seviyesinin üzerine yükseldi. Yeni yılda yükselişini devam ettiren kur bu sabah ise 18,73’ün üzerinde hareket ediyor. Euro/TL de bu sabah 19,81 liradan işlem görüyor.

DOLAR

İŞTE 2023 DOLAR TAHMİNİ

WELLS FARGO

WELLS FARGO

Yıl başında dolarda görülen direnç, enflasyonun yavaşlaması ve Fed’in 2023’ün ikinci yarısında faiz indirimlerine başlamasıyla azalacak ve dolarda kısmi düşüş görülecek. Enflasyonun daha da düşmesi ve Fed’in güvercinleşmesi doların 2022’deki kazanımlarını 2023 yıl sonuna kısmen tersine döndürür. Euro ve yen nihayet destek bulabilir ve gelişmekte olan ülke paraları da dolardaki zayıflamayla istikrar bulabilir.

ING

ING

Çekirdek enflasyonda ekim ayında görülen yavaşlama, ABD konut sektöründen gelen olumsuz veriler ve ekonomiye güvenin azalması uzun süredir öngördüğümüz 2. yarıda faiz indirimleri beklentilerini güçlendirdi. Fed 2. yarıda faiz indirimine başlasa bile Avrupa ve Asya’nın dolar mevduatlarından istikrarlı bir çıkış getirecek yatırım ortamı sağlayacağını öngörmüyoruz. Bu nedenle euro/dolar’da 1,05 düzeylerinin üzerinde yükseliş görülmeyeceği görüşündeyiz.

DEUTSCHE BANK

DEUTSCHE BANK

Fed’in faiz döngüsü muhtemelen 2023 baharında zirveyi görecek, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz artırımlarına devam edecek. Ancak doların krallığı sona yaklaşıyor olabilir. Zayıf dolar küresel varlık piyasalarını hareketlendirebilir. Euro Bölgesi’nde ve Çin’de büyüme zayıf geçen kış aylarından sonra tekrar hızlanabilir, bu nedenle paritenin 2023 yılını 1,05’le kapatacağını öngörüyoruz.

SOCIETE GENERALE

SOCIETE GENERALE

Dolar 2008 krizinden bu yana ABD ekonomisinin Avrupa’dan daha güçlü seyretmesi sonucu çok güçlendi. Para piyasalarında herşey büyümelere, para politikalarına ve diğer unsurlara bağlı olsa da, 2023 yılında ABD’de yaşanacak bir resesyon doları herkesin beklediğinden daha da fazla düşürebilir. Ayrıca Noel Baba yeryüzüne barışı getirebilirse dolardaki düşüş daha da büyük olur. Fed’in U dönüşünü ECB’den daha önce yapması muhtemel, bu da euro için pozitif ve dolar rallisinde sonun başlangıcı anlamına geliyor.

UNICREDIT

UNICREDIT

Dolar güçlü seyrini kaybedecek ancak bu tam bir tersine dönüş olmayacak. Tahmin aralığımızın (2023) sonunda euro/ dolar paritesinin 1,10-1,12 düzeylerine yükselmesini bekliyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
dolar

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