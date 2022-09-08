Kral dolar tüm dünyaya meydan okuyor! Ruble yaptırımlara rağmen daha da güçlü: Euro, Sterlin, Japon Yeni, Çin Yuanı, Türk Lirası...

Küresel piyasalarda dolar lider para olma hakimiyetini her gün biraz daha güçlendiriyor. Enflasyona karşı sert faiz artırımları hamlesini kullanan ABD Merkez Bankası Fed’in adımları, Avrupa’daki enerji krizinin bölgeyi resesyona sürüklemesi dolar endeksinde on yılların zirvesinin gelmesine neden oldu. Euro dolar karşısında tarihi dip seviyeyi gördü. Sadece euro değil, sterlin, Japon Yeni, Rus Rublesi, Çin Yuanı ve Türk Lirası da bu ABD dolarındaki güç karşısında ediyor.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 75 bps’lik bir artırımla rekor enflasyonla mücadelede önemli bir adım atması beklenirken, dolar endeksi Haziran 2002’den bu yana görmediği 110,786 düzeyine kadar çıkarak euro/dolar paritesinin 1’in üzerine çıkmasını engelliyor. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin’in salı günü Financial Times’a verdiği demeçte Fed’in ekonomik faaliyetleri kısıtlayacak bile olsa enflasyona odaklanmaya devam edeceğini bir kez daha teyit etmiş oldu. Para piyasalarında Fed’in 21 Eylül’deki toplantısında bir 75 bps’lik faiz artırımı daha yapacağına yüzde 70 olasılık biçiliyor. ABD’de hizmet sektörü ağustosta beklentilerden güçlü büyümüş, PMI anketlerinde istihdam büyümesinin de sürdüğü görülmüştü.