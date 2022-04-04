Son dakika: Altın ve dolar fiyatı enflasyon rakamlarına odaklandı! İslam Memiş: ‘Nisan final ayı, Mayıs'ta fırtına kopacak'

Son dakika: Altın ve dolar fiyatı için gelişmeler bu hafta da yatırımcıların odağında olacak. Küresel pay piyasaları, başta ABD olmak üzere küresel ekonomilerde durgunluk yaşanabileceği endişesiyle geçtiğimiz hafta karışık seyrederken, yeni haftada gözler Rusya-Ukrayna savaşından gelecek haberlerle birlikte yoğun veri gündemine çevrildi.

Mart ayına ilişkin enflasyon rakamları bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,34 artmasını bekliyor. Böylece yıllık enflasyonun yüzde 60'ı aşacağı tahmin ediliyor.

FED’İN FAİZ KARARI NE OLACAK? Öte yandan bu hafta gözler Fed'in mart ayı toplantı tutanakları, üyelerinin sözle yönlendirmeleri ve yoğun veri gündemine çevrildi. Analistler, Fed'in şahinleşmesinin özellikle tahvil piyasalarındaki fiyatlamalarda kısa dönemli risklerin öne çıkmasına neden olduğunu belirterek, mart ayı toplantı tutanaklarında bilanço küçültmede izleyeceği yola ilişkin yönlendirmeler ve para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.

Artan emtia fiyatlarının Fed'in para politikasındaki adımlarını kısıtlayabileceğini aktaran analistler, halihazırda oldukça dalgalı seyreden emtia fiyatlarının finansal sistemde sıkıntılara yol açabileceğinden endişe edildiğini dile getirdi.

ALTIN VE DOLAR FİYATLARI Altının ons fiyatı Rusya-Ukrayna savaşına yönelik müzakerelerden çıkan olumlu sonuçlar sonrası 1.890 dolara kadar gerilese de kayıplarını kısmen telafi ederek haftayı yüzde 1,8 düşüşle 1.922,7 dolardan kapatmıştı. Altının ons fiyatı sabahın ilk saatlerinde 1919 dolar seviyesinde bulunuyor. Geçtiğimiz haftaya 925 lira seviyelerinde başlayan gram altın, haftalık kapanışını 908 liradan yapmıştı. Altının gram fiyatı 4 Nisan Pazartesi günü 906 liradan değerleniyor. 14,68 liradan kapanış yapan Dolar/TL kuru da bu sabah yatay seyrini koruyor. Euro/TL ise 16,22 lira seviyelerinde…