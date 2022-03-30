Son dakika: Altın ve dolar tepetaklak oldu! İslam Memiş'ten uyarı gecikmedi: 'Bu süreç bitmez, her düşüşü değerlendirin'

Son dakika: Gram altın, ons altın ve dolar fiyatı Rusya-Ukrayna cephesinden gelen müzakere haberleri sonrasında yüzde 3’ten fazla düşüş yaşadı. Savaşta 34 gün geride kalırken Rusya ile Ukrayna İstanbul’da müzakere masasına oturdu. Kesin bir karar çıkmasa da Türkiye’nin savaşta garantör ülke olması istendi. Açıklamalar müzakerelerin devam edeceği yönünde oldu. Rusya, taleplerin Putin’e iletileceğini ve üst düzey görüşmeler için ön aşamanın geçilmesi gerektiğini belirtti.

İslam Memiş'ten altın ve dolar yorumu

Gram altın, ons altın ve dolar fiyatı Rusya-Ukrayna cephesinden gelen müzakere haberleri sonrasında yüzde 3’ten fazla düşüş yaşadı. Savaşta 34 gün geride kalırken Rusya ile Ukrayna İstanbul’da müzakere masasına oturdu. Kesin bir karar çıkmasa da Türkiye’nin savaşta garantör ülke olması istendi. Açıklamalar müzakerelerin devam edeceği yönünde oldu. Rusya, taleplerin Putin’e iletileceğini ve üst düzey görüşmeler için ön aşamanın geçilmesi gerektiğini belirtti.

ALTIN VE DOLARDA SERT DÜŞÜŞ Bu haberler sonrası bir süredir 1900-1950 bant aralığına sıkışan altının ons fiyatı dün 1920 dolardan güne başlamasının ardından sert bir düşüş yaşayarak en düşük 1890 doları gördü. Dolar/TL kuru da 14,84 seviyelerinden 14,53’e geriledi.

920 liradan açılış yapan gram altın ise ons altın ve dolar kurundaki gerilemeyi takip ederek 888 liraya çekildi. Bu seviye 4 Mart sonrası en düşük seviye oldu. Ay içinde artan jeopolitik risklerle gram altın fiyatı 968 TL’ye çıkarak 2022’nin en yüksek seviyesini görmüştü. 30 Mart Çarşamba sabahında ise ons altın fiyatı 1922 dolar, gram altın fiyatı 903 lira, dolar/TL kuru 14,61 lira ve euro/TL ise 16,24 liradan değerleniyor.

İSLAM MEMİŞ: BALON SENARYOSU VARDI Konuya ilişkin Youtube hesabından bir değerlendirme videosu paylaşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.