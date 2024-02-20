Sosyal medyadan görüp evinde üretmeye başladı, şimdi marketlere satıp kazanç sağlıyor! "Herkes çok beğendi"

36 yaşındaki Macit Han sosyal medya videolarından etkilenip başladığı istiridye mantarı üretiminde beklediğinden çok verim alınca hedefi büyüttü. Normalde serada yapılan üretimi evde kendi imkanlarıyla gerçekleştiren Han ürünlerin bir kısmını marketlere satıp para kazanırken komşu ve akrabalarına dağıtmayı da ihmal etmedi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde girişimci Macit Han, sosyal medyadan gördüğü videodan etkilenerek başladığı istiridye mantarı yetiştiriciliği için evinin boş olan üst katını "üretim tesisi" yaptı.
Sosyal medyadan gördüğü videodan sonra istiridye üreticiliğine karar veren 36 yaşındaki Han, evin bir bölümünde deneme amacıyla yaptığı üretimde beklediğinden daha fazla verim aldı.
Bunun üzerine üretimi daha profesyonel yapıp kazanç sağlamak için İstanbul'da kursa giderek 6 ay eğitim gören Han, daha sonra memleketine dönerek evinin boş olan üst katını mantar yetiştirmek için hazırladı.
Burada üretime başlayan Han, ilk hasattan elde ettiği ürünün bir kısmını komşu ve akrabalarına dağıttı, bir kısmını da marketlere satarak kazanç sağladı.
Yüksekova ve Hakkari'deki bazı marketlerle anlaşma yaparak ürününü satan Han, AA muhabirine, merak üzerine başladığı mantar üretiminde işini geliştirmek istediğini söyledi.