FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Sosyal medyadan görüp evinde üretmeye başladı, şimdi marketlere satıp kazanç sağlıyor! "Herkes çok beğendi"

Sosyal medyadan görüp evinde üretmeye başladı, şimdi marketlere satıp kazanç sağlıyor! "Herkes çok beğendi"

20.02.2024 15:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de yaşayan Macit Han sosyal medyada gördüğü videolardan etkilendi, kurslara katılıp evinin üst katını istiridye mantarı üretim alanına dönüştürdü. 7 torbayla başladığı üretimi verim aldıkça 40 torbaya çıkaran Han "Şu anda yaklaşık 1,5 ton ürün var burada" dedi. Han, mantarları marketlere üretip kazanç sağlıyor.

36 yaşındaki Macit Han sosyal medya videolarından etkilenip başladığı istiridye mantarı üretiminde beklediğinden çok verim alınca hedefi büyüttü. Normalde serada yapılan üretimi evde kendi imkanlarıyla gerçekleştiren Han ürünlerin bir kısmını marketlere satıp para kazanırken komşu ve akrabalarına dağıtmayı da ihmal etmedi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

MERAKI GELİR KAPISI OLDU

ÜST KATI ÜRETİM TESİSİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

ÜST KATI ÜRETİM TESİSİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde girişimci Macit Han, sosyal medyadan gördüğü videodan etkilenerek başladığı istiridye mantarı yetiştiriciliği için evinin boş olan üst katını "üretim tesisi" yaptı.

Sosyal medyadan gördüğü videodan sonra istiridye üreticiliğine karar veren 36 yaşındaki Han, evin bir bölümünde deneme amacıyla yaptığı üretimde beklediğinden daha fazla verim aldı.

Bunun üzerine üretimi daha profesyonel yapıp kazanç sağlamak için İstanbul'da kursa giderek 6 ay eğitim gören Han, daha sonra memleketine dönerek evinin boş olan üst katını mantar yetiştirmek için hazırladı.

Burada üretime başlayan Han, ilk hasattan elde ettiği ürünün bir kısmını komşu ve akrabalarına dağıttı, bir kısmını da marketlere satarak kazanç sağladı.

ÜRETİMİ ARTIRMAYI PLANLIYOR

ÜRETİMİ ARTIRMAYI PLANLIYOR

Yüksekova ve Hakkari'deki bazı marketlerle anlaşma yaparak ürününü satan Han, AA muhabirine, merak üzerine başladığı mantar üretiminde işini geliştirmek istediğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
istiridye mantarı Hakkari
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan gündemdeki son tartışmalar için 'çözüm' mesajı

Erdoğan'dan gündemdeki son tartışmalar için 'çözüm' mesajı

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim

Erbakan: "İmamoğlu daha şanslı, Yavaş rahat alır"

Erbakan: "İmamoğlu daha şanslı, Yavaş rahat alır"

Emekli maaşı promosyonunu beğenmeyen kaçıyor

Emekli maaşı promosyonunu beğenmeyen kaçıyor

Yüzde 303 arttı, neredeyse artık kiralarla yarışıyor!

Yüzde 303 arttı, neredeyse artık kiralarla yarışıyor!

'4 MTV' iddiası gündem olmuştu! Açıklama geldi

'4 MTV' iddiası gündem olmuştu! Açıklama geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Hakiki deri Camper ayakkabıda fırsat! Hem klasik hem spor...

Hakiki deri Camper ayakkabıda fırsat! Hem klasik hem spor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.