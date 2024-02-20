Sosyal medyadan görüp evinde üretmeye başladı, şimdi marketlere satıp kazanç sağlıyor! "Herkes çok beğendi"

36 yaşındaki Macit Han sosyal medya videolarından etkilenip başladığı istiridye mantarı üretiminde beklediğinden çok verim alınca hedefi büyüttü. Normalde serada yapılan üretimi evde kendi imkanlarıyla gerçekleştiren Han ürünlerin bir kısmını marketlere satıp para kazanırken komşu ve akrabalarına dağıtmayı da ihmal etmedi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

