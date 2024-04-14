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Zayıf noktası ortaya çıktı! İran ve İsrail ordularının karşılaştırmasında ilginç sonuç: Nükleer silah endişesi yine gündemde

14.04.2024 09:54
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Orta Doğu bir kez daha diken üstünde! Nükleer silah tartışmalarıyla sık sık gündeme gelen İran'ın İsrail'e saldırısı gerilimi had safhaya taşıdı. 3. dünya savaşı endişeleri de tırmanırken iki ülkenin askeri güçleri karşılaştırıldığında ilginç bir tablo ortaya çıktı. Global Firepower'ın 2024 raporunda da iki ülkenin sıralamaları dikkat çekti. Peki İran ordusu ne kadar güçlü, İsrail'in ordusu kaçıncı sırada?

İran dün gece yüzlerce füze ve kamikaze İHA ile İsrail'e misilleme saldırısı gerçekleştirdi. Dünyanın gündemine bomba gibi düşen gelişme Orta Doğu'da yeni bir savaş olasılığını güçlendirdi. Bu sırada iki ülkenin ordularının askeri güçleri merak konusu oldu. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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İRAN-İSRAİL GERGİNLİĞİNDE GÖZLER BU DETAYLARDA

İSRAİL ORDUSU: İRAN YAKLAŞIK 290 FÜZE VE İHA İLE SALDIRDI

İSRAİL ORDUSU: İRAN YAKLAŞIK 290 FÜZE VE İHA İLE SALDIRDI

AA'nın İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın ordudan aktardığı bilgiye göre, İran, dün gece yaklaşık 100 balistik füze, 30 seyir füzesi ve 160 kamikaze İHA ile İsrail'e saldırı düzenledi.

İran'ın saldırısına eş zamanlı olarak, İsrail'e Lübnan'dan da yaklaşık 40, Yemen ve Irak'tan da bireysel olarak füze ve İHA fırlatıldığı belirtildi. İsrail ordusu, savaş uçaklarının ABD öncülüğündeki diğer ülkelerle birlikte İsrail toprakları dışında "20'den fazla seyir füzesini imha ettiğini" iddia etti.

Haberde, (yapılan saldırılarda) İsrail'e herhangi bir seyir füzesinin ulaşmadığı, isabet eden balistik füzelerin ise altyapıya hafif hasarlar verdiği kaydedildi.

İSRAİL ORDUSU NE KADAR GÜÇLÜ?

İSRAİL ORDUSU NE KADAR GÜÇLÜ?

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün (IISS) Askeri Denge 2023 raporuna göre İsrail'in ordu, donanma ve paramiliter kuvvetlerinde 169,500 aktif askeri personeli bulunuyor.

Bunun 465,000'i yedek kuvvetleri oluştururken, 8,000'i de paramiliter kuvvetlerin bir parçasını oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ordu İran İsrail nükleer silah füze israilin askeri gücü
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