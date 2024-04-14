Zayıf noktası ortaya çıktı! İran ve İsrail ordularının karşılaştırmasında ilginç sonuç: Nükleer silah endişesi yine gündemde

İran dün gece yüzlerce füze ve kamikaze İHA ile İsrail'e misilleme saldırısı gerçekleştirdi. Dünyanın gündemine bomba gibi düşen gelişme Orta Doğu'da yeni bir savaş olasılığını güçlendirdi. Bu sırada iki ülkenin ordularının askeri güçleri merak konusu oldu.
AA'nın İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın ordudan aktardığı bilgiye göre, İran, dün gece yaklaşık 100 balistik füze, 30 seyir füzesi ve 160 kamikaze İHA ile İsrail'e saldırı düzenledi.
İran'ın saldırısına eş zamanlı olarak, İsrail'e Lübnan'dan da yaklaşık 40, Yemen ve Irak'tan da bireysel olarak füze ve İHA fırlatıldığı belirtildi. İsrail ordusu, savaş uçaklarının ABD öncülüğündeki diğer ülkelerle birlikte İsrail toprakları dışında "20'den fazla seyir füzesini imha ettiğini" iddia etti.
Haberde, (yapılan saldırılarda) İsrail'e herhangi bir seyir füzesinin ulaşmadığı, isabet eden balistik füzelerin ise altyapıya hafif hasarlar verdiği kaydedildi.
Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün (IISS) Askeri Denge 2023 raporuna göre İsrail'in ordu, donanma ve paramiliter kuvvetlerinde 169,500 aktif askeri personeli bulunuyor.
Bunun 465,000'i yedek kuvvetleri oluştururken, 8,000'i de paramiliter kuvvetlerin bir parçasını oluşturuyor.