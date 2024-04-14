Zayıf noktası ortaya çıktı! İran ve İsrail ordularının karşılaştırmasında ilginç sonuç: Nükleer silah endişesi yine gündemde

İran dün gece yüzlerce füze ve kamikaze İHA ile İsrail'e misilleme saldırısı gerçekleştirdi. Dünyanın gündemine bomba gibi düşen gelişme Orta Doğu'da yeni bir savaş olasılığını güçlendirdi. Bu sırada iki ülkenin ordularının askeri güçleri merak konusu oldu. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

