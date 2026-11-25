Araç muayenesi sırasında kredi kartı kullanmayı tercih eden sürücülerin karşılaştığı ek ücret uygulaması sona eriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda araç muayene sisteminde gerçekleştirilecek değişikliklere ilişkin bilgi verdi.

YENİ SİSTEM AĞUSTOS 2027'DE BAŞLAYACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bakan Uraloğlu, yeni nesil araç muayene sisteminin Ağustos 2027'de faaliyete geçeceğini belirtti. Yeni uygulama kapsamında kredi kartıyla yapılan ödemelerde komisyon alınmayacağını ifade eden Uraloğlu, sistemin teknolojik altyapısının da yenileneceğini bildirdi.

YAPAY ZEKA DESTEĞİYLE BEKLEME SÜRELERİ AZALACAK

Yeni nesil sistemde yapay zekâ destekli teknolojilerden yararlanılacak. Böylece araç muayenelerinde güvenilirliğin artırılması ve istasyonlarda yaşanan yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. Yeni uygulamayla sürücülerin muayene işlemlerini daha kısa sürede tamamlaması amaçlanıyor.

Uraloğlu, konuya ilişkin açıklamasında, "Yeni nesil araç muayene sistemimiz Ağustos 2027'de hizmete girecek. Kredi kartı komisyonu alınmayacak, yapay zekâ destekli sistemlerle daha güvenilir muayene ve daha kısa bekleme süreleri oluşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı.