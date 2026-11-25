Yeni yıl yaklaşırken maaş zamlarına ilişkin hesaplamalar ve olası senaryolar da konuşulmaya başlandı. Emekli, memur ve asgari ücretlinin alacağı zam oranında enflasyon verileri belirleyici olacak.

YIL SONU ENFLASYONU NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankasının 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,5, 2027 yılı enflasyon beklentisi ise yüzde 21 olarak açıklandı.

Kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon farkı da netleşecek.

ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ, MEMUR ZAMLARI...

Bu veriler, emekli ve memur maaşlarına yapılacak artışın hesaplanmasında temel alınacak. Asgari ücret için ise Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren maaş düzenlemesinde en çok tartışılan başlıklar arasında kök maaş, refah payı ve seyyanen zam bulunuyor.

EMEKLİYE 'ENFLASYON ÜZERİNDE' BİR İYİLEŞTİRME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetiminden gelen açıklamaların ardından emeklilere enflasyon artışının üzerinde bir iyileştirme yapılabileceği yönündeki beklentiler güçlendi.

Mevcut durumda en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL seviyesinde bulunuyor. Ancak yaklaşık 5 milyon emeklinin kök maaşının bu tutarın altında olduğu belirtiliyor. Bu nedenle yapılacak düzenlemede yalnızca zam oranının değil, kök maaş ile en düşük emekli aylığı arasındaki farkın da dikkate alınması bekleniyor.

KÖK MAAŞTA ADALET TARTIŞMASI

Emekli maaşlarının hesaplanmasında ödenen prim gün sayısı ve prime esas kazanç önemli rol oynuyor. Ancak en düşük emekli aylığı uygulaması nedeniyle farklı prim ödemelerine sahip bazı emeklilerin aynı tutarda maaş alması tartışma yaratıyor.

REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM SEÇENEĞİ MASADA

Gündemdeki senaryolara göre kök maaşlara enflasyon artışının yanı sıra refah payı ve seyyanen zam eklenmesi seçenekleri değerlendiriliyor.

Ayrıca düşük maaş alan emeklilerin gelir seviyesini yükseltirken daha yüksek prim ödeyenlerin haklarının korunması gerektiği vurgulanıyor.

Emekli maaşı zammı için masadaki ilk senaryo:

Mevcut maaş: 23 bin 552 TL

Zam oranı: Yüzde 10,22

Zam miktarı: 2 bin 407 TL

Yeni maaş: 25 bin 959 TL

Emekli maaşı zammı için ikinci senaryo:

Mevcut maaş: 23 bin 552 TL

Toplam zam oranı: Yüzde 15,22

Zam miktarı: 3 bin 585 TL

Yeni maaş: 27 bin 137 TL

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrette yeni rakamın belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak. Görüşmelerin ardından yeni ücretin 24-25 Aralık tarihlerinde açıklanabileceği değerlendiriliyor.

Asgari ücret artışında enflasyon verileri önemli bir gösterge olsa da karar doğrudan enflasyon oranına bağlı olmayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin görüşmeleri sonucunda yeni rakam belirlenecek.

Öne çıkan zam senaryolarına göre yeni net asgari ücret 36 bin 48 lira ile 37 bin 901 lira arasında şekilleniyor.

MEMURLAR İÇİN ÜÇ FARKLI ZAM SENARYOSU

Yıl sonu enflasyon beklentileri doğrultusunda Ocak 2027 memur zammı ve en düşük maaş tutarları için üç temel hesaplama öne çıkıyor:

TCMB'nin yüzde 29,5'lik yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse toplam zam oranı yüzde 7,91'e ulaşacak; halen 70 bin 224 TL olan en düşük memur maaşı 75 bin 779 TL'ye, 31 bin 527 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 21 TL'ye yükselecek.

Kasım ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,79, ikinci yarı enflasyonu ise yüzde 10,22 olarak öngörüldü. Buna göre en düşük memur maaşının 75 bin 954 TL, en düşük memur emeklisi aylığının ise 34 bin 99 TL olması bekleniyor.

Piyasa Katılımcıları Anketi senaryosunda ise memurlar toplam yüzde 8,37 zam alacak. Bu hesaplamayla en düşük memur maaşı 76 bin 102 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 166 TL'ye çıkacak.

MAAŞ ZAMLARI NE ZAMAN NETLEŞECEK?

2027 yılında geçerli olacak maaş artışlarına ilişkin önemli gelişmeler Aralık ayı boyunca yaşanacak. Asgari ücretin komisyon görüşmeleriyle belirlenmesi, emekli ve memur zamlarının ise 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileriyle netleşmesi bekleniyor.