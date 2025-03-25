1 ay erken başladı, kişi başı 40 bin lirayı aşıyor! Ek seferler bile düzenlendi... İngiltere'den Almanya'ya kadar akın akın geliyorlar

1 MAYIS'TA İNŞAAT YASAKLARI BAŞLIYOR

Okulların tatil olması ile beraber havaların da güzel olması durumunda tatilin uzayabileceğini kaydeden Şahin şu cümleleri kaydetti:

"Kış döneminde İngiltere'den Bodrum'a belli dönemlerde uçak seferleri vardı. Havaların ısınmasıyla hareketlilik olacak. Bayramla beraber açık olan otellerin fazla olmasıyla dış pazardan da artı bir etki olacak ve sezon başlamış olacak. Bodrum'da genelde uçak seferleri 26 Nisan'dan itibaren artıyor. Bu tarihlerde özellikle İngiltere ve Almanya'dan uçuşlar artacak. Ayrıca 1 Mayıs'ta inşaat yasakları başlayacak. Valiliğimizden ve belediye başkanımızdan inşaat sezonunun uzatılmamasını rica ediyoruz. Yollarda hafriyat kamyonu olması veya gürültü, görüntü kirliliği olmamasını umarak inşaat yasaklarına uyulmasını temenni ediyoruz."

