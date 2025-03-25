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  4. 1 ay erken başladı, kişi başı 40 bin lirayı aşıyor! Ek seferler bile düzenlendi... İngiltere'den Almanya'ya kadar akın akın geliyorlar

1 ay erken başladı, kişi başı 40 bin lirayı aşıyor! Ek seferler bile düzenlendi... İngiltere'den Almanya'ya kadar akın akın geliyorlar

25.03.2025 10:34
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Ramazan Bayramı'na artık sadece sayılı gün kala vatandaşların tatil hazırlıkları da başladı. Tatil severlerin gözdesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde bayram öncesinde hareketlilik de başladı. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, yüzde 55'lik doluluk oranı beklediklerini ifade ederek, fiyatları açıkladı.

Tatilseverlerin Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek için tatil planları oluşmaya başladı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bayramda ağırlanacak olan misafirler için hazırlıklar başladı. 2025 yaz turizm sezonu bayram ile başlarken otellerde rezervasyon hareketliliği yaşanıyor.
Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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41 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR!

41 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR!

Bayramın okulların ara tatil dönemine gelmesiyle konaklama süresinde de artış olacağını ifade eden turizmciler, bu yıl sezonun 1 ay erken başladığını belirtip, Bodrum'da her bütçeye uygun tatil avantajları olduğunu dile getirdi. Bu bağlamda, ilçede otel fiyatlarının kişi başı 1500 liradan başlayıp, 41 bin liraya kadar çıktığı belirtildi.

28 MART İTİBARIYLA SEZON AÇILIYOR

28 MART İTİBARIYLA SEZON AÇILIYOR

Öte yandan, bayram süresi boyunca Milas Bodrum Havalimanı'na yurt içi 7 ek sefer düzenleneceği öğrenildi. Bayram tatiliyle birlikte hem iç pazar hem de dış pazarda hareketliliğin başlayacağını söyleyen BODER Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, şu sözleri kullandı:

"Oteller bu yıl Ramazan Bayramı dolasıyla biraz daha erken açılmış olacak. Eskiden nisan ayında açılıyordu. Bu yıl 28 Mart'ta oteller kapılarını açacak. Bayramla beraber sezon başlamış oluyor. Turizmde her sene üzerine koyarak gitmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım bir sıkıntı olmadan bu şekilde devam etmiş olur"

'İNŞAAT YASAKLARINA UYULMASINI TEMENNİ EDİYORUZ'

'İNŞAAT YASAKLARINA UYULMASINI TEMENNİ EDİYORUZ'

Bayramda açık olan otellerde yüzde 55 oranında doluluk beklediklerini söyleyen Şahin, iç pazarın son dakika rezervasyonlarını sevdiğini ifade ederek "Bodrum'da çeşitlilik çok fazla bu kapsamda fiyatlar kişi başı 1500 liradan başlıyor bin avroya kadar çıkıyor" dedi.

1 MAYIS'TA İNŞAAT YASAKLARI BAŞLIYOR

1 MAYIS'TA İNŞAAT YASAKLARI BAŞLIYOR

Okulların tatil olması ile beraber havaların da güzel olması durumunda tatilin uzayabileceğini kaydeden Şahin şu cümleleri kaydetti:

"Kış döneminde İngiltere'den Bodrum'a belli dönemlerde uçak seferleri vardı. Havaların ısınmasıyla hareketlilik olacak. Bayramla beraber açık olan otellerin fazla olmasıyla dış pazardan da artı bir etki olacak ve sezon başlamış olacak. Bodrum'da genelde uçak seferleri 26 Nisan'dan itibaren artıyor. Bu tarihlerde özellikle İngiltere ve Almanya'dan uçuşlar artacak. Ayrıca 1 Mayıs'ta inşaat yasakları başlayacak. Valiliğimizden ve belediye başkanımızdan inşaat sezonunun uzatılmamasını rica ediyoruz. Yollarda hafriyat kamyonu olması veya gürültü, görüntü kirliliği olmamasını umarak inşaat yasaklarına uyulmasını temenni ediyoruz."

ERKEN REZERVASYONLAR ARTTI

ERKEN REZERVASYONLAR ARTTI

Turizm istihdamının süresinin uzayacağını aktaran Şahin, bayram ile beraber sezonun açıldığını ifade etti. Ara tatilin bayrama denk gelmesinden dolayı rezervasyonlarda artış olduğunu belirterek sözlerini şu şekilde noktaladı:

Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Muğla tatil
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