LPG'ye dev zam kapıda! Gece yarısından itibaren tabela değişecek

Araç sahipleri petrol fiyatlarına bağlı olarak değişen akaryakıt fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. Eşel Mobil Sistemi'nin sona ermesi ve özel tüketim vergisinde (ÖTV) yapılması beklenen güncelleme 1 Kasım'da akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzine 4.15TL, motorine 3.60TL, LPG'ye ise 1 TL 45 kuruş zam yapıldı. Böylece benzinin litre fiyatı bazı illerde 83 lirayı aşarken, motorinin litre fiyatı 103 lirayı geçmişti.

Akaryakıt kalemlerinden LPG'ye bu gece dev bir zam geliyor.

LİTRESİ 9 TL BİRDEN ARTACAK

Gazeteci Olcay Aydilek'in paylaştığı bilgiye göre; LPG'ye (otogaz) bu geceden itibaren geçerli olacak şekilde 9 TL zam bekleniyor. Bu otogazda bir defada yapılan en büyük artış olacak.

Zam sonrası otogazın litresi büyükşehirlerde 50 TL'yi aşacak.

ZAM SONRASI LPG FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Beklenen artışın litre fiyatlarına yansıtılması halinde üç büyükşehirde otogaz fiyatlarının şu seviyelere yükselmesi hesaplanıyor:

İstanbul Avrupa Yakası: 41,20 TL'den 50,20 TL'ye

İstanbul Anadolu Yakası: 40,60 TL'den 49,60 TL'ye

Ankara: 41,29 TL'den 50,29 TL'ye

İzmir: 41,20 TL'den 50,20 TL'ye