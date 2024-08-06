1 ayda 1 lira bile zam gelmedi! Doktor muayenesi 34, veteriner ücreti 726 TL: Günlerce tartışılan madde sepetinde yeni liste...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022'den bu yana hesaplama için kullandığı maddelerin fiyatlarını açıklamayı durdurmuştu. Ancak geçtiğimiz ay enflasyon hesaplamasında kullanılan maddelerin listesi ortaya çıkmış ve rakamları görenler gözlerine inanamamıştı. TÜİK Haziran ayında uzman doktor muayenesini 33 lira 69 kuruş, ev kirasını 5 bin 845 lira, yurt ücretini ise 457 lira olarak dikkate almış, madde fiyatları sosyal medyada gündem olmuştu.