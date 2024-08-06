1 ayda 1 lira bile zam gelmedi! Doktor muayenesi 34, veteriner ücreti 726 TL: Günlerce tartışılan madde sepetinde yeni liste...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022'den bu yana hesaplama için kullandığı maddelerin fiyatlarını açıklamayı durdurmuştu. Ancak geçtiğimiz ay enflasyon hesaplamasında kullanılan maddelerin listesi ortaya çıkmış ve rakamları görenler gözlerine inanamamıştı. TÜİK Haziran ayında uzman doktor muayenesini 33 lira 69 kuruş, ev kirasını 5 bin 845 lira, yurt ücretini ise 457 lira olarak dikkate almış, madde fiyatları sosyal medyada gündem olmuştu.
Dün ise Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Ekonomim Gazetesi Yazarı Alaattin Aktaş, enflasyon ile güncellenen listeyi bir kez daha gündeme taşıdı. Listede yok yok!
Buna göre doktor muayene ücretleri aylık yüzde 3,23 artan enflasyona rağmen 1 lira bile artmadı, 34,03 TL oldu.
Listede veteriner ücreti 726 lira olarak görüldü. İlaca da ortalama 121 lira ödendiği ortaya çıktı.
Ev kirası 5 bin 845 liradan Türkiye genelinde ortalama 6.256 liraya yükseldi.
TÜİK’e göre temmuz ayında zeytinin kilosu 136 lira. Ancak TÜİK’e göre zeytinyağının litresi ise 116 lira.