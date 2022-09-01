1 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 1 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

1 Eylül 2022 Perşembe gününün güncel altın fiyatları vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ve tam altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? 1 Eylül 2022 gram, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...
1 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
1 Eylül Perşembe günü haftanın dördüncü gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 1.000,77 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 996,79 lira satış fiyatı 996,96 liradan işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 6.658,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.531,00 TL satış fiyatı 6.600,00 TL üzerinden işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın, son kapanışını 1.670,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 1 Eylül itibariyle 1.638,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.656,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 3.340,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 3.266,00 TL alış ve 3.312,00 TL satış fiyatına sahip.
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