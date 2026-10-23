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Sırma, Hayat ve Akmina satılıyor! Yeni sahibi belli oldu

Danone Türkiye, Sırma, Hayat ve Akmina markalarını Ceysu’nun sahibi Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ’ye devretmek için anlaşma imzaladı. Devrin 2027’nin ilk yarısında tamamlanması planlanıyor.

Sırma, Hayat ve Akmina satılıyor! Yeni sahibi belli oldu
Aleyna Türkmen

Türkiye’de su ve maden suyu pazarında faaliyet gösteren üç marka için satış sürecinde önemli bir aşamaya geçildi. Danone Türkiye, portföyünde bulunan Sırma, Hayat ve Akmina markalarının devri konusunda Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ ile anlaşmaya vardı. Taraflar, devir işlemi için bağlayıcı sözleşmeyi imzaladı.

ÜÇ MARKA AYNI ŞİRKETİN BÜNYESİNE KATILACAK

Ceysu markasının sahibi olan Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ, anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte Sırma, Hayat ve Akmina markalarını da bünyesine dahil edecek. Böylece şirketin mevcut marka portföyü üç yeni markayla genişleyecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, markaların el değiştirmesini öngören anlaşmanın ardından devir işlemlerinin sonuçlanması için gerekli prosedürler yürütülecek.

Sırma, Hayat ve Akmina satılıyor! Yeni sahibi belli oldu 1

DEVİR İÇİN 2027'NİN İLK YARISI HEDEFLENİYOR

Taraflar arasında imzalanan sözleşmeye rağmen satışın tamamlanması için yasal süreçlerin sonuçlanması gerekiyor. Özellikle Rekabet Kurumu'nun onayı, devir işleminin resmiyet kazanması açısından önem taşıyor.

Gerekli izin ve prosedürlerin tamamlanmasının ardından Sırma, Hayat ve Akmina markalarının Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ'ye devrinin 2027 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanıyor.

Devir işleminin ardından Danone Türkiye'nin faaliyetlerini farklı ürün gruplarında sürdürmesi bekleniyor. Şirket, sütlü ve bitki bazlı ürünlerin yanı sıra anne ve bebek beslenmesi ile medikal beslenme alanlarına odaklanmaya devam edecek.

Sırma, Hayat ve Akmina satılıyor! Yeni sahibi belli oldu 2

SU VE MADEN SUYU PAZARINDA YENİ DÖNEM

Sırma, Hayat ve Akmina'nın aynı şirketin çatısı altında toplanmasını sağlayacak anlaşma, Türkiye'deki su ve maden suyu sektöründe marka portföylerinin değişmesi açısından öne çıkıyor.

Devrin tamamlanmasıyla Ceysu'nun sahibi Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ, mevcut faaliyetlerine üç markayı daha eklemiş olacak. Ancak işlemin kesinleşmesi, gerekli yasal onayların alınmasına ve devir sürecinin tamamlanmasına bağlı olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu satış şirket
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