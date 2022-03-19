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Bir hafta ücretsiz olacak! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçişler başladı

19.03.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı. Dün açılışı yapılan köprü için Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçişlerin 1 hafta boyunca ücretsiz yapılacağını söylemişti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. Yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı.

GEÇİŞ ÜCRETİ 200 LİRA

Köprüde bir hafta boyunca geçişler ücretsiz olacak. Otomobiller için geçiş bir hafta sonra 200 lira olacak.

6 DAKİKAYA DÜŞECEK

Hem tarih hem de simgelerin köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü bölgeye büyük oranda katma değer sağlayacak. Dünden itibaren hizmete giren köprü 1,5 saatlik ulaşım süresini 6 dakikaya düşürdü. Köprü, Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu da sağlayacak.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı

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