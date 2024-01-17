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1 milyon Bağ-Kur'luya erken emeklilik! Bakan Işıkhan son dakika haberini açıkladı: 'O söz mutlaka yerine gelecek'

17.01.2024 12:05 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 1 milyon Bağ-Kur'lunun beklediği erken emeklilik adımı için açıklamada bulundu. Bağ-Kur prim eşitlemesi düzenlemesi ile 9000 günden 7200 güne düşürülmek istenen çalışma günü için Bakan Işıkhan, 'O söz mutlaka yerine gelecek' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 milyon Bağ-Kur'lunun erken emekliliği için müjdeyi geçtiğimiz yıl vermişti. Emeklilik için 9000 prim günü şartı olan Bağ-Kur'luların tıpkı SSK'lılar gibi 7200 prim günü ile emekli olmasına imkan tanınacağı duyurulmuştu. Bağkur prim eşitlemesi konusu Orta Vadeli Program'a (OVP) da girmiş ancak henüz bir adım atılmamıştı. Konuya ilişkin son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Bakan Işıkhan, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesiyle ilgili vaatlerini hatırlatılması üzerine, "Orta vadeli planda hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız" dedi.

Bakan Işıkhan ayrıca 'Ev kadınlarına prim desteğiyle ilgili takvim nasıl işler?' sorusuna da yanıt verdi.

"Gündemimizde var, orta vadede. Madde madde ele alacağız inşallah" ifadelerini kullanan Bakan Işıkhan, yasanın çıkış tarihine ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Tamamen bütçe disiplinine bağlı. Allah nasip ederse enflasyon hedefimizi tutturduk, refah artışını da gerçekleştirmiş olacağız. Refahta artış olduktan sonra her şey daha da iyi olacak” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik
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