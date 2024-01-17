1 milyon Bağ-Kur'luya erken emeklilik! Bakan Işıkhan son dakika haberini açıkladı: 'O söz mutlaka yerine gelecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 milyon Bağ-Kur'lunun erken emekliliği için müjdeyi geçtiğimiz yıl vermişti. Emeklilik için 9000 prim günü şartı olan Bağ-Kur'luların tıpkı SSK'lılar gibi 7200 prim günü ile emekli olmasına imkan tanınacağı duyurulmuştu. Bağkur prim eşitlemesi konusu Orta Vadeli Program'a (OVP) da girmiş ancak henüz bir adım atılmamıştı. Konuya ilişkin son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

