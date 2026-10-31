FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emekli ve memurun gözü maaş zammında: Uzman isim masadaki formülleri açıkladı

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonların beklediği zam senaryoları da netleşmeye başladı. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, canlı yayında memur, emekli ve asgari ücretlinin alacağı tahmini rakamları paylaştı.

Emekli ve memurun gözü maaş zammında: Uzman isim masadaki formülleri açıkladı
Cansu Çamcı

Milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretle çalışan kişinin gözü kulağı Ocak ayında yapılacak olan zamma çevrildi. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz TÜİK'in açıkladığı kesinleşen veriler ile Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi (PKA) tahminlerini harmanlayarak masadaki tüm formülleri Sözcü TV'de tek tek açıkladı.

MASADAKİ İLK FORMÜL BELLİ OLDU

Yılmaz, ikinci altı aylık döneme ilişkin enflasyon projeksiyonunu tahtaya taşıyarak hesaplamanın temelini kurdu:

Kesinleşen aylar: Temmuz (%1,78), Ağustos (%1,84), Eylül (%1,84).
Beklenti/tahmin ayları: Ekim (%2,11), Kasım (%1,18), Aralık (%0,97).

Bu verilere göre 6 aylık kümülatif artışın yaklaşık %10,08 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Emekli ve memurun gözü maaş zammında: Uzman isim masadaki formülleri açıkladı 1

TAHTAYA YAZILAN RAKAMLAR NETLEŞTİ

Toplu sözleşme oranları ve enflasyon farkı hesabı üzerinden tahtaya yazılan rakamlar şu şekilde netleşti:

Memur Emeklisi: Mevcut 31.526 TL'den, %10,08 artışla 34.054 TL seviyesine,
Bekâr Memur: Mevcut 66.187 TL'den 71.495 TL seviyesine,
Evli Memur: Mevcut 70.257 TL'den 75.891 TL seviyesine yükseliyor.

Emekli ve memurun gözü maaş zammında: Uzman isim masadaki formülleri açıkladı 2

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli aylığında masada birden fazla seçenek bulunuyor:

Sadece Enflasyon Farkı: Mevcut 23.552 TL olan taban aylık, %10,08'lik enflasyon artışıyla (+2.374 TL farkla) 25.926 TL oluyor.
Seyyanen Zam İhtimali: Her emekliye 5.000 TL gibi maktu bir ilave artış yapılması senaryosu tartışılıyor.

Refah Payı Eklenirse:

%10 enflasyon + %5 refah payı (%15 zam): 27.084 TL
%10 enflasyon + %10 refah payı (%20 zam): 28.262 TL
%10 enflasyon + %15 refah payı (%25 zam): 29.440 TL
%10 enflasyon + %20 refah payı (%30 zam): 30.617 TL

Dikkat çeken diğer modeller arasında; 3.600 gün ile 9.000 gün prim ödeyenlerin ayrılması, tabandan tavana doğru oransal kademeli artış yapılması ve çalışan-çalışmayan emekli ayrımı yer aldı.

Emekli ve memurun gözü maaş zammında: Uzman isim masadaki formülleri açıkladı 3

'VATANDAŞLIK MAAŞI' MODELİ

Yayında emekliler için gündeme gelen alternatif formüller de detaylandırıldı:

Kademeli Artış: Taban maaş alanlara daha yüksek, maaşı yukarıda olanlara daha düşük oransal zam verilmesi.

Çalışan Emekli Ayrımı: Çalışmaya devam eden emeklilerin SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) ödeyerek kendi maaşlarının önemli bir kısmını sisteme geri kazandırdığı vurgulandı.

Yaş ve Pozitif Ayrımcılık: 60 ve 65 yaş üzeri ile engelli emeklilere ilave fark verilmesi.

Vatandaşlık Maaşı Modeli: Haneye giren gelir ile belirlenen eşik arasındaki farkın (örneğin 23.552 TL gelir ile 28.075 TL eşik arasındaki 4.523 TL farkın) kira, ısınma, enerji ve gıda desteği gibi mahsuplaşma yollarıyla doğrudan Hazine tarafından karşılanması.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nesilden nesile üretiliyor! Tescilli lezzetin tanesi 100 TL'den satılıyorNesilden nesile üretiliyor! Tescilli lezzetin tanesi 100 TL'den satılıyor
İki inekle başladığı hayvancılıkta köyün "hanımağa"sı olduİki inekle başladığı hayvancılıkta köyün "hanımağa"sı oldu

Anahtar Kelimeler:
Memur Zam maaş emekli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polonya polisten Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Başkan açığa alındı

Polonya polisten Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Başkan açığa alındı

İran’dan Avrupa ülkelerine sert mesaj: "Şimdi bedel ödeme sırası sizde"

İran’dan Avrupa ülkelerine sert mesaj: "Şimdi bedel ödeme sırası sizde"

Konya'da Galatasaray fırtınası! Sarı-kırmızılılardan 4 gollü şov

Konya'da Galatasaray fırtınası! Sarı-kırmızılılardan 4 gollü şov

Ünlü şefin restoranına kayyum atandı! Vergi borcu dudak uçuklattı

Ünlü şefin restoranına kayyum atandı! Vergi borcu dudak uçuklattı

81 ilde geçerli olacak! Doğal gazda yeni dönem

81 ilde geçerli olacak! Doğal gazda yeni dönem

Taklit ve tağşiş yapılan ürünler açıklandı! Yoğurt ve tereyağı da listede

Taklit ve tağşiş yapılan ürünler açıklandı! Yoğurt ve tereyağı da listede

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.