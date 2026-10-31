Emekli ve memurun gözü maaş zammında: Uzman isim masadaki formülleri açıkladı

Milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretle çalışan kişinin gözü kulağı Ocak ayında yapılacak olan zamma çevrildi. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz TÜİK'in açıkladığı kesinleşen veriler ile Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi (PKA) tahminlerini harmanlayarak masadaki tüm formülleri Sözcü TV'de tek tek açıkladı.

MASADAKİ İLK FORMÜL BELLİ OLDU

Yılmaz, ikinci altı aylık döneme ilişkin enflasyon projeksiyonunu tahtaya taşıyarak hesaplamanın temelini kurdu:

Kesinleşen aylar: Temmuz (%1,78), Ağustos (%1,84), Eylül (%1,84).

Beklenti/tahmin ayları: Ekim (%2,11), Kasım (%1,18), Aralık (%0,97).

Bu verilere göre 6 aylık kümülatif artışın yaklaşık %10,08 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

TAHTAYA YAZILAN RAKAMLAR NETLEŞTİ

Toplu sözleşme oranları ve enflasyon farkı hesabı üzerinden tahtaya yazılan rakamlar şu şekilde netleşti:

Memur Emeklisi: Mevcut 31.526 TL'den, %10,08 artışla 34.054 TL seviyesine,

Bekâr Memur: Mevcut 66.187 TL'den 71.495 TL seviyesine,

Evli Memur: Mevcut 70.257 TL'den 75.891 TL seviyesine yükseliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli aylığında masada birden fazla seçenek bulunuyor:

Sadece Enflasyon Farkı: Mevcut 23.552 TL olan taban aylık, %10,08'lik enflasyon artışıyla (+2.374 TL farkla) 25.926 TL oluyor.

Seyyanen Zam İhtimali: Her emekliye 5.000 TL gibi maktu bir ilave artış yapılması senaryosu tartışılıyor.

Refah Payı Eklenirse:

%10 enflasyon + %5 refah payı (%15 zam): 27.084 TL

%10 enflasyon + %10 refah payı (%20 zam): 28.262 TL

%10 enflasyon + %15 refah payı (%25 zam): 29.440 TL

%10 enflasyon + %20 refah payı (%30 zam): 30.617 TL

Dikkat çeken diğer modeller arasında; 3.600 gün ile 9.000 gün prim ödeyenlerin ayrılması, tabandan tavana doğru oransal kademeli artış yapılması ve çalışan-çalışmayan emekli ayrımı yer aldı.

'VATANDAŞLIK MAAŞI' MODELİ

Yayında emekliler için gündeme gelen alternatif formüller de detaylandırıldı:

Kademeli Artış: Taban maaş alanlara daha yüksek, maaşı yukarıda olanlara daha düşük oransal zam verilmesi.

Çalışan Emekli Ayrımı: Çalışmaya devam eden emeklilerin SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) ödeyerek kendi maaşlarının önemli bir kısmını sisteme geri kazandırdığı vurgulandı.

Yaş ve Pozitif Ayrımcılık: 60 ve 65 yaş üzeri ile engelli emeklilere ilave fark verilmesi.

Vatandaşlık Maaşı Modeli: Haneye giren gelir ile belirlenen eşik arasındaki farkın (örneğin 23.552 TL gelir ile 28.075 TL eşik arasındaki 4.523 TL farkın) kira, ısınma, enerji ve gıda desteği gibi mahsuplaşma yollarıyla doğrudan Hazine tarafından karşılanması.