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  4. 1 milyon kişi erken emekli olacak! Detaylar ortaya çıktı, Bakan Işıkhan: 'Biz talimatlarımızı aldık'

1 milyon kişi erken emekli olacak! Detaylar ortaya çıktı, Bakan Işıkhan: 'Biz talimatlarımızı aldık'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
16.03.2024 21:12
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Bağ-Kur prim eşitlemesi için çalışmalar devam ediyor. Düzenlemeyle birlikte yaklaşık 1 milyon kişi erken emeklilik hakkına kavuşacak. Erkeklerde emeklilik yaşı 60'a, kadınlar da ise 58'e düşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışmalarımıza başladık. Burada 5 yıl kazanıyorlar aslında, 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı tanımış oluyoruz" dedi.

Emeklilik sistemiyle ilgili önemli bir düzenleme yolda. Geçtiğimiz yıl duyurulan Bağ-Kur prim eşitlemesi için somut adımlar atılıyor. Bu düzenlemeyle 1 milyon kişinin erken emekli olması planlanıyor.


Anlık Borsa

1 MİLYON KİŞİ ERKEN EMEKLİ OLACAK

1 MİLYON KİŞİ ERKEN EMEKLİ OLACAK

Emeklilik sisteminde yeni düzenlemeyle birlikte 1 milyon kişinin erken emeklilik hayali gerçek olacak. Geçtiğimiz yıl duyurulan Bağ-Kur prim eşitlemesi için somut adımlar atılmaya devam ediliyor.

ERKEKLER 60, KADINLAR 58

ERKEKLER 60, KADINLAR 58

A Haber'de yer alan habere göre eğer reform tüm süreleri kapsarsa 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ve düzenlemeden etkilenecek Bağ-Kur'lu erkekler 60, kadınlar ise 58 yaşında emekli olabilecek.

BAĞ-KUR'DAN SSK'YA GEÇENLER DİKKAT!

BAĞ-KUR'DAN SSK'YA GEÇENLER DİKKAT!

3,5 yıl içinde Bağ-Kur'dan SSK'ya geçenler ise 7200 günün tamamlandığında Bağ-Kur kapsamında emeklilik hakkı kazanacak.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Düzenlemeden kimler yararlanabilecek? Küçük esnaf olarak nitelendirilen bakkal, kasap, berber, kuaför ve ayakkabı tamircisi gibi işletmelerin yanı sıra 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerin de düzenleme kapsamında erken emekli olması bekleniyor.

BAKAN IŞIKHAN: 'ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

BAKAN IŞIKHAN: 'ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

Ayrıca düzenlemenin orta vadede hayata geçirilmesi planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, esnafın prim gün sayısının düşürülmesine yönelik çalışmaların devam ettiğinin altını çizmişti.

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Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik
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