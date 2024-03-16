1 milyon kişi erken emekli olacak! Detaylar ortaya çıktı, Bakan Işıkhan: 'Biz talimatlarımızı aldık'

Emeklilik sistemiyle ilgili önemli bir düzenleme yolda. Geçtiğimiz yıl duyurulan Bağ-Kur prim eşitlemesi için somut adımlar atılıyor. Bu düzenlemeyle 1 milyon kişinin erken emekli olması planlanıyor.
Emeklilik sisteminde yeni düzenlemeyle birlikte 1 milyon kişinin erken emeklilik hayali gerçek olacak. Geçtiğimiz yıl duyurulan Bağ-Kur prim eşitlemesi için somut adımlar atılmaya devam ediliyor.
A Haber'de yer alan habere göre eğer reform tüm süreleri kapsarsa 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ve düzenlemeden etkilenecek Bağ-Kur'lu erkekler 60, kadınlar ise 58 yaşında emekli olabilecek.
3,5 yıl içinde Bağ-Kur'dan SSK'ya geçenler ise 7200 günün tamamlandığında Bağ-Kur kapsamında emeklilik hakkı kazanacak.
Düzenlemeden kimler yararlanabilecek? Küçük esnaf olarak nitelendirilen bakkal, kasap, berber, kuaför ve ayakkabı tamircisi gibi işletmelerin yanı sıra 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerin de düzenleme kapsamında erken emekli olması bekleniyor.
Ayrıca düzenlemenin orta vadede hayata geçirilmesi planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, esnafın prim gün sayısının düşürülmesine yönelik çalışmaların devam ettiğinin altını çizmişti.