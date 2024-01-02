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1 Ocak'ta bütün etiketler değiştirildi! Hem asgari ücretten sonra zam, hem yeni yılda zam... Vatandaşa 'Alo 175' çağrısı

02.01.2024 17:18 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret 27 Aralık'ta açıklanmıştı. Birçok zincir market bu zammın ardından etiketlerini değiştirdi. Yeni yıla girilmesiyle beraber etiketler bir kez daha değişince vatandaş isyan etti. Tüketici Konfederasyonu üyesi Avukat Mücahit Saraçlı etiket değişim tarihine dikkat edilmesi gerektiğini ve şikayet edilmesini vurguladı. Zamlara isyan eden bazı tüketiciler ise, "Ne kadar denetlenirse denetlensin, yapacaklarını yapıyorlar" dedi. İşte detaylar...

Asgari ücretin açıklanmasının hemen ardından fiyat etiketlerini değiştiren zincir marketler, 1 Ocak itibariyle etiketleri yeniden güncelledi. Kısa sürede değiştirilen etiketler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Tüketici Konfederasyonu üyesi Avukat Mücahit Saraçlı, "Ekonominin en önemli kaidesi de arz taleptir. Eğer talepte düşme olursa bu satıcılar, binlerce şubesi olan zincir marketler de kendilerini düzenlemek zorunda kalacaklar" dedi.


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"MECBUR KALIRLARSA YAPACAK TEK BİR ŞEY VAR"

Raftaki fiyatlar ile kasadaki fiyatların farklı olduğu durumlarda raftaki fiyatın geçerli olduğunu söyleyen Avukat Mücahit Saraçlı, "Raftaki etiket farklı, değiştirilememiş ama kasaya geldiklerinde farklı bir ödeme isteniyorsa, tüketicilerin burada yapacakları tek bir şey var. O ürünü almaya mecbur kalmışlarsa alacaklar ama raftaki etiketin fotoğrafını çekecekler. Yine almış oldukları ürünün fişini alarak alo 175'i arayarak o satış noktasını bildirecekler ya da Ticaret Bakanlığı'nın haksız fiyat uygulamaları kurumuna müracaat ederek gerekli yasal işlemin başlatılmasını talep edecekler" dedi.

HEM ASGARİ ÜCRETTEN SONRA, HEM DE YILBAŞINDA ZAM

HEM ASGARİ ÜCRETTEN SONRA, HEM DE YILBAŞINDA ZAM

2024 yılında geçerli olacak olan asgari ücret 27 Aralık Çarşamba günü açıklanmıştı. Açıklamanın hemen ardından zincir marketlerde etiketler hızla değiştirilmişti. Aynı marketler bu sefer de yılbaşının hemen sonrasında fiyat etiketlerini güncelledi. 1 Ocak itibariyle markete giden vatandaşlar birçok ürünün yeni etiketlerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak tepki gösterdi. Tüketici Konfederasyonu (TUKONFED) üyesi Avukat Mücahit Saraçlı ise haksız fiyat uygulamanın son bulması için tüketicilerin şikayet haklarını kullanması gerektiğini söyledi.

"HUKUKTAKİ YERİ HAKSIZ FİİL DEMEKTİR"

"HUKUKTAKİ YERİ HAKSIZ FİİL DEMEKTİR"

Tüketici Konfederasyonu üyesi Avukat Mücahit Saraçlı, "Asgari ücrete yapılacak olan, beklenenin üzerinde zam haberleri dolaşmaya başladığında, Aralık ayının sonlarına doğru bir etiket değişmesiyle fiyatlarda gereksiz artış yapıldı. Sonrasında asgari ücretin belirlenmesiyle de yeniden fiyatlarda artış yapıldı. Bunu karşılığı haksız fiyat uygulamasıdır. Hukuktaki yeri de haksız fiil demektir. Bunun tabi ki birçok cezai şartları da var. 6 bin 502 sayılı yasa, tüketicilerin haklarının korunması için çıkarıldı. Burada açık ve net bir şekilde haksız fiyat uygulamaları ve stokçuluğun önlenmesi amacıyla çıkartılmış bir yasadır" diye konuştu.

ALO 175 VURGUSU

ALO 175 VURGUSU

Ticaret Bakanlığı'nın 81 ilde çok yoğun çalışmalar yaptığını hatırlatan Avukat Saraçlı, "Tüketicilerin de burada şikayet etme haklarını kullanarak, bilinçli tüketici şeklinde hareket etmeleri gerekiyor. Bu tür karşılaştıkları olaylarda mutlak suretle şikayet haklarını kullanmaları lazım. Fiyatının kısa sürede değiştiğini bildikleri ürünler için hemen fiyat etiketine bakıp, etiketin üzerinde bulunan değişim tarihi mutlak suretle yazmak zorunda. 1-2 gün içerisinde değişmiş bir fiyat etiketi tespit etmeleri halinde bunun fotoğrafını çekip, alo 175 hattına ya da Ticaret Bakanlığı'nın haksız fiyat uygulamaları kurumuna internet üzerinden şikayet etme hakları var" dedi.

"TALEPTE DÜŞME OLURSA KENDİLERİNİ DÜZELTMEK ZORUNDA KALIRLAR"

"TALEPTE DÜŞME OLURSA KENDİLERİNİ DÜZELTMEK ZORUNDA KALIRLAR"

Tüketici Konfederasyonu olarak cezai işlem yapılan firmaların ifşa edilmesi gerektiğini söyleyen Saraçlı, "Kimler bu uygulamaları yapıyorsa belirlensin ki tüketiciler de buna göre tavırlarını koysunlar. Ekonominin en önemli kaidesi de arz taleptir. Eğer talepte düşme olursa bu satıcılar, binlerce şubesi olan zincir marketlerde kendilerini düzenlemek zorunda kalacaklar" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Zam market etiket
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