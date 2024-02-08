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  4. 100 bin dediler, 70 bine anlaştı! Hayalleri suya düşen adam böyle yardım istedi: Herkes benimle alay ediyor

100 bin dediler, 70 bine anlaştı! Hayalleri suya düşen adam böyle yardım istedi: Herkes benimle alay ediyor

08.02.2024 15:04 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde ikamet eden bir kişi, evlenme vaadiyle bir yakınının tavsiyesi üzerine gittiği Iğdır’da sahte gelin çetesi tarafından 70 bin lira başlık parası ve giderlerle toplam 120 bin lira dolandırıldığını iddia etti. 45 yaşındaki adamın kuyumcuda 3 günlük geline altın aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Mağdur yetkililerden yardım isteyerek, "Benim gururumla oynandı. Herkes benimle dalga geçiyor" dedi.

Diyarbakır’da 3 yıl önce eşini kaybeden Mehmet Nezir Çelik (45), tekrar evlenmeye karar verdi. Çelik, 16 Ocak tarihinde Elazığ’da Ali isimli yakınının aracılığıyla Van’da ikamet eden Fadıl isimli diğer bir aracıyla 14 bin TL’ye ticari araç kiralayıp Iğdır’a gitti. Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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100 BİN LİRA İSTEDİLER

Iğdır merkezde yaşayan D.K. (34) isimli kadın, Çelik’e eşinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini ve şu an dul olduğunu söyledi. D.K., sonrasında yanında ağabeyi olarak tanıttığı Murat isimli şahıs ile birlikte Çelik’ten 100 bin TL başlık parası istedi.

70 BİN LİRAYA ANLAŞTILAR

70 BİN LİRAYA ANLAŞTILAR

Nezir Çelik, aracılara 100 bin TL başlık parasının çok olduğunu ve 70 bin TL’ye indirmek istediğini söyleyince para, aracılarla Murat isimli şahsa verildi. Burada Dilek’i alıp dini nikah kıyan Çelik, beraber aynı gün Diyarbakır’a döndü. Çelik’le aynı evde kalan D.K., ikinci günün sabahı kendine Bağlar ilçesindeki bir kuyumcu dükkanında 21 bin liralık küpe ve yüzük ile 10 bin TL’lik elbise aldı. Çelik’in kuyumcuda birlikte yüzük ve küpe baktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Başından geçen olayı başından sonuna kadar anlatan Çelik, şöyle konuştu:

“Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde ikamet ediyorum. Bir çocuğum var. Eşim 2021’de vefat etti. Ben de çocuğum yalnız kalmasın diye, evimizde sıcak yemek pişsin diye tekrar biriyle evlenmeyi düşündüm. Elazığ’da Ali isminde bir arkadaşım bana Van’da Fadıl isminde bir aracıyla Iğdır’da kız bulduklarını söyledi.

Diyarbakır’dan araç kiralayıp Van’a, oradan Ağrı’ya, sonrasında Iğdır’a gittik. Orada Dilek K. (34) ile tanıştık. Dilek’in yanında ‘ağabeyim’ diye tanıttığı Murat diye biri vardı. Tanışıp kaynaştıktan sonra benden 100 bin TL başlık parası istediler. Ben bu miktarın çok olduğunu söyleyince başlık parasını 70 bin TL’ye indirdiler.

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Anahtar Kelimeler:
evlilik dolandırıcı
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