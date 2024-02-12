'1000 liralık banknot' dedi! Mehmet Şimşek'e seslendi: Faiz oranları artacak, dolar 100 TL de olsa...

Prof. Dr. Ersan Şen, özellikle İstanbul'da ev almanın imkansız kirada yaşamanın çok zor olduğunu belirtirken Bakan Mehmet Şimşek'e seslendi. Kayıt dışı vergilere dikkat çeken Şen, 'Adaletli vergi çok önemli. İsrafı ve komisyonculuğu önlemek lazım. Aksi halde bunun adı film fırıldak ekonomisi olur...'
İşte Ersan Şen'in İsmail Saymaz ile yaptığı yayında aktardıkları: 'Zam vereceksin de nereden vereceksin? Hangi vergiyi yükseltsin daha?
Kayıt dışı gelirleri resmi kayda aldırabilirseniz bu bir reform olur Sayın Şimşek'e sesleniyorum. Her kazanan kazandığının vergisini mutlaka versin, böyle bir şey yok sistem böyle kurulmamış.
Böyle giderse 500 liralık 1000 liralık banknotları basmaya başlarız.
Asgari ücreti 40 bin TL yapalım sorun yok matbaa orada, Mehmet Şimşek diyor ki 2021'den bu yana o kadar yanlış bir politika izlemişiz ki tüketim olsun diye şu anda ben bu piyasadaki parayı çekemezsem enflasyonu düşüremem diyor.
Kredi kartı faizleri muhakkak artacak, Mehmet Şimşek'in unuttuğu bir şey var kendisi çarşıyı pazarı bilmiyor.