12 Temmuz Altın bilezik fiyatları: Bugün (12 Temmuz) Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş altın bilezik fiyatlarında da etkili olurken, bilezik fiyatlarında genel olarak bir düşüş gözlemlendi. Altının ons fiyatı ise bir süredir 1.800 doların altında işlem görürken, daha sonra 1.807 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ons altın bugün itibariyle yüzde 0,38 düşüşle 1.803 dolardan işlem görüyor. 12 Temmuz altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?