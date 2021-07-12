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12 Temmuz Altın bilezik fiyatları: Bugün (12 Temmuz) Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

12.07.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları düğün sezonunun gelmesiyle beraber sıkça araştırılıyor. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş, altın bilezik fiyatları üzerinde de etkili oldu. 22 ayar altın bilezik haftanın ilk işlem gününde 466 seviyesinden işlem görürken, 14 ayar altın bilezik ise haftaya 296 ile başladı. 12 Temmuz Pazartesi günü altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş altın bilezik fiyatlarında da etkili olurken, bilezik fiyatlarında genel olarak bir düşüş gözlemlendi. Altının ons fiyatı ise bir süredir 1.800 doların altında işlem görürken, daha sonra 1.807 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ons altın bugün itibariyle yüzde 0,38 düşüşle 1.803 dolardan işlem görüyor. 12 Temmuz altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 466,11 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,41 azalışla 464,17'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 459,22 seviyesinde kapattı.

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 381,39 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,32 azalışla 380,16'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 367,58 seviyesinde kapattı.

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 296,62 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,30 azalışla 295,70'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 287,01 seviyesinde kapattı.
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