12 Temmuz Altın bilezik fiyatları: Bugün (12 Temmuz) Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş altın bilezik fiyatlarında da etkili olurken, bilezik fiyatlarında genel olarak bir düşüş gözlemlendi. Altının ons fiyatı ise bir süredir 1.800 doların altında işlem görürken, daha sonra 1.807 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ons altın bugün itibariyle yüzde 0,38 düşüşle 1.803 dolardan işlem görüyor. 12 Temmuz altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?
Altın bilezik fiyatları
22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 466,11 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,41 azalışla 464,17'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 459,22 seviyesinde kapattı.
18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 381,39 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,32 azalışla 380,16'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 367,58 seviyesinde kapattı.
14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 296,62 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,30 azalışla 295,70'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 287,01 seviyesinde kapattı.
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